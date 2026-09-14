捷運通勤族機車占滿市場周邊 民代提分時收費侯友宜允盤點

新北市議會今進行市政總質詢，民進黨新北市議員林秉宥關切新莊捷運站周邊停車問題，指出TPASS等大眾運輸政策帶動通勤需求，不少民眾騎機車轉乘捷運，停車範圍也從場站周邊一路向外延伸，連帶占用公有市場周邊停車格，造成買菜民眾難停車、攤商生意受影響。他建議市場營業時段可採較高費率，提高停車周轉率；新北市長侯友宜表示認同問題存在，將一併盤點捷運、公有停車場、公辦都更車位及周邊空間需求。

林秉宥表示，近年使用捷運通勤的民眾增加，不少人先騎機車到新莊捷運站再轉乘，但場站周邊機車停車空間不足，停車需求逐漸外溢至300、500公尺外，甚至占滿公有市場周邊停車格。

他指出，市場周邊原本就是里民、消費者日常使用的停車空間，但現在不少車輛從上午通勤時段停放後便「一整天不動」，導致民眾買菜時找不到停車位，連附近居民短暫外出後返家，也可能面臨無位可停。

林秉宥表示，市場近期投入經費整修硬體，但若周邊停車配套沒有跟上，消費者不方便進入，恐讓整修效益打折。他建議，不必全面取消通勤停車需求，而是針對市場營業時段研議「精準收費」，透過較高費率提高周轉，避免機車長時間占用；若是到市場消費的民眾，也可研議停車折抵，兼顧通勤族、居民及市場消費需求。

他也提到，相關公辦都更案原規畫提供約100個機車停車位，未來應把這些車位與市場周邊停車空間一起納入整體規畫，重新檢視捷運轉乘與地方生活需求，而非讓有限車格彼此排擠。

侯友宜回應，捷運站周邊確實有大量民眾騎機車轉乘大眾運輸，這本來就是市府鼓勵的交通方式，但若場站恰好鄰近市場，也必須兼顧市場消費需求。

侯友宜表示，公有市場整修後當然希望生意變好，「如果來了找不到地方停車，消費力量就弱了」，因此包括捷運站、公有停車場、公辦都更提供的機車位，以及周邊停車格如何收費、提高周轉率，都應進一步盤點。