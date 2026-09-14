快訊

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運通勤族機車占滿市場周邊 民代提分時收費侯友宜允盤點

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北市議會市政總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今出席新北市議會市政總質詢。記者張策／攝影

新北市議會今進行市政總質詢，民進黨新北市議員林秉宥關切新莊捷運站周邊停車問題，指出TPASS等大眾運輸政策帶動通勤需求，不少民眾騎機車轉乘捷運，停車範圍也從場站周邊一路向外延伸，連帶占用公有市場周邊停車格，造成買菜民眾難停車、攤商生意受影響。他建議市場營業時段可採較高費率，提高停車周轉率；新北市長侯友宜表示認同問題存在，將一併盤點捷運、公有停車場、公辦都更車位及周邊空間需求。

林秉宥表示，近年使用捷運通勤的民眾增加，不少人先騎機車到新莊捷運站再轉乘，但場站周邊機車停車空間不足，停車需求逐漸外溢至300、500公尺外，甚至占滿公有市場周邊停車格。

他指出，市場周邊原本就是里民、消費者日常使用的停車空間，但現在不少車輛從上午通勤時段停放後便「一整天不動」，導致民眾買菜時找不到停車位，連附近居民短暫外出後返家，也可能面臨無位可停。

林秉宥表示，市場近期投入經費整修硬體，但若周邊停車配套沒有跟上，消費者不方便進入，恐讓整修效益打折。他建議，不必全面取消通勤停車需求，而是針對市場營業時段研議「精準收費」，透過較高費率提高周轉，避免機車長時間占用；若是到市場消費的民眾，也可研議停車折抵，兼顧通勤族、居民及市場消費需求。

他也提到，相關公辦都更案原規畫提供約100個機車停車位，未來應把這些車位與市場周邊停車空間一起納入整體規畫，重新檢視捷運轉乘與地方生活需求，而非讓有限車格彼此排擠。

侯友宜回應，捷運站周邊確實有大量民眾騎機車轉乘大眾運輸，這本來就是市府鼓勵的交通方式，但若場站恰好鄰近市場，也必須兼顧市場消費需求。

侯友宜表示，公有市場整修後當然希望生意變好，「如果來了找不到地方停車，消費力量就弱了」，因此包括捷運站、公有停車場、公辦都更提供的機車位，以及周邊停車格如何收費、提高周轉率，都應進一步盤點。

侯友宜 通勤族 捷運 機車 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

慈祐宮古蹟修復恐走上法院 侯友宜：盼9月21日協調圓滿解決

北投「限時專送機車」一通電話載人、代買便當陪伴一代居民

新北原民局明年預算增逾4000萬 侯友宜允評估新莊增設天幕

免費營養午餐上路遭嫌「變難吃」 民代促檢討、侯友宜：滾動調整

相關新聞

楊承勳案兩周年前推反霸凌教室 侯友宜：年底前朝落實方向努力

新北市議會今天進行市政總質詢，新北市議員石一佑再度關切楊承勳校園安全事件後續，轉達家屬盼設置紀念教室、將楊承勳故事整理成反霸凌教材等心願。新北市教育局表示，年底適逢事件兩周年，將規畫紀念活動、出版書籍，並推動反霸凌教室及相關教材；新北市長侯友宜也表示，會朝此方向努力，希望讓孩子學會辨識霸凌、求助及自我保護。

慈祐宮古蹟修復恐走上法院 侯友宜：盼9月21日協調圓滿解決

新北市議會今進行市政總質詢，民進黨新北市議員林秉宥關切新莊慈祐宮因公辦都更衍生的古蹟修復爭議，指出廟方與建商協調未果，甚至已準備提起訴訟，盼新北市長侯友宜在卸任前介入處理。侯友宜表示，這不是小議題，而是重大文資議題，希望9月21日的協調能有圓滿結果。

捷運通勤族機車占滿市場周邊 民代提分時收費侯友宜允盤點

新北市議會今進行市政總質詢，民進黨新北市議員林秉宥關切新莊捷運站周邊停車問題，指出TPASS等大眾運輸政策帶動通勤需求，不少民眾騎機車轉乘捷運，停車範圍也從場站周邊一路向外延伸，連帶占用公有市場周邊停車格，造成買菜民眾難停車、攤商生意受影響。他建議市場營業時段可採較高費率，提高停車周轉率；新北市長侯友宜表示認同問題存在，將一併盤點捷運、公有停車場、公辦都更車位及周邊空間需求。

三重果菜市場、蘆洲南北側多年未定 民代催侯友宜卸任前定案

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員顏蔚慈關切三重、蘆洲多項重大建設進度，點名三重果菜市場遷留、蘆洲南北側開發、旗艦型幼兒園及容積率檢討等議題多年未有明確結果，盼新北市長侯友宜在卸任倒數102天內加速處理。侯友宜表示，相關議題都持續推進，並認為三重「理當要蓋一個旗艦型幼兒園」；心理健康資源部分，新北也將加碼中央補助，並規畫在第二行政中心設置相關服務。

原民社宅住滿12年恐退場 民代籲檢討弱勢續租機制

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員蘇錦雄關切原住民社會住宅租賃制度，指出部分弱勢住戶即使缺乏工作能力、無其他住所，租期屆滿後仍可能面臨退場，要求市府重新檢視規定，避免真正有居住需求的族人流離失所。新北市長侯友宜表示，部分規範年代久遠，「適不適宜不是不能討論」，已請原民局重新思考。

影／蔣萬安視察木柵公辦都更 北市首例代拆完工

台北市長蔣萬安今天上午前往「台北市文山區木柵段三小段等地號公辦都市更新案」，視察完工情形。這起案件為台北市公辦都更代拆首例，蔣萬安表示，都更最困難的階段就在整合與溝通協調，不能因一、兩戶不同意，就讓都更無限期延宕，綁架多數住戶權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。