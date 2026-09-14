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楊承勳案兩周年前推反霸凌教室 侯友宜：年底前朝落實方向努力

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北市議會市政總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今出席新北市議會市政總質詢。記者張策／攝影

新北市議會今天進行市政總質詢，新北市議員石一佑再度關切楊承勳校園安全事件後續，轉達家屬盼設置紀念教室、將楊承勳故事整理成反霸凌教材等心願。新北市教育局表示，年底適逢事件兩周年，將規畫紀念活動、出版書籍，並推動反霸凌教室及相關教材；新北市長侯友宜也表示，會朝此方向努力，希望讓孩子學會辨識霸凌、求助及自我保護。

石一佑表示，日前楊承勳父母從新北市好日子愛心大平台收到的善款中，另外撥出500萬元作為獎助用途，當天包括清水高中國中部13名學生受贈。她說，楊父、楊母在失去孩子後沒有選擇怨恨，反而希望透過這起事件推動校園安全改善，也讓更多孩子受到幫助。

石一佑指出，楊承勳父母希望能設置一處紀念教室，讓學生從中學習尊重、同理及自我保護，家屬甚至願意再從善款中撥出部分經費，協助規畫理化教室；另一項心願則是將楊承勳的故事整理成教材，教導學生如何求助、辨識危機。

她表示，校園本應是孩子安心、快樂學習的地方，過去也曾在議會要求學校強化緊急求救鈴及監視系統，希望楊承勳事件能成為新北校園安全制度改善的「止血點」。此外，除了學生可能遭受霸凌，教師也可能面臨校園壓力，應同步檢討教師依法管教的權利及相關支持制度。

新北市教育局長張明文表示，年底適逢楊承勳事件兩周年，市府將規畫一系列紀念活動，包括出版書籍等，也會朝「反霸凌教室」方向逐步推動。他說，無論是紀念教室或教材，核心都希望放在保護、尊重、求救及自我保護等課程內容，相關規畫預計年底前完成。

石一佑進一步追問，反霸凌教室能否在侯友宜卸任前就落實啟用。張明文表示，教育局會努力朝此方向辦理；侯友宜也回應，「我們會朝這個方向來做」。

侯友宜表示，楊承勳父母失去孩子的傷痛是一輩子難以磨滅的記憶，但兩人仍希望把傷痛轉化成正向力量，是很重要的示範。市府有責任讓校園不要再發生類似憾事，也會透過反霸凌教室及相關教材，讓孩子知道遇到霸凌時如何面對、求助及保護自己。

霸凌 侯友宜 教室 割喉案 校園安全

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