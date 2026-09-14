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新北原民局明年預算增逾4000萬 侯友宜允評估新莊增設天幕

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）今出席新北市議會市政總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）今出席新北市議會市政總質詢。記者張策／攝影

新北市議會今進行市政總質詢，民進黨新北市議員蘇錦雄關切原住民族相關建設及文化活動。新北市原民局表示，116年度預算約4億5075萬元，較今年增加逾4000萬元，主要用於全原運獎勵金、原民社宅、停車場改善及三重北園中心營運等。蘇錦雄另爭取在原住民人口較多的新莊增設天幕，新北市長侯友宜表示，將請體育局評估適當基地。

蘇錦雄表示，三峽原民天幕啟用後，族人反映良好，不論烈日或大雨都能提供活動空間，且不應只限定原住民族使用，而應成為所有市民共享的多功能場域。他指出，新莊原住民族人口也有6000多人，應思考增設類似設施。

侯友宜回應，新北近年持續在學校、社區等地興建天幕，主要可供運動、長者休閒及社區活動使用，「使用率越高才是最好」。新莊若能在公園或既有運動場地找到適合基地，可以評估增設天幕，並請體育局、原民局共同尋找地點。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，116年度原民局預算約4億5075萬元，比115年度增加4000多萬元，其中明年舉辦全國原住民族運動會，相關獎勵金增加逾2000萬元；另外也包括兩處原民社宅、停車場地坪改善，以及預計今年10月整修開館的三重北園中心後續營運。

針對三重北園中心，林瑋茜說，一樓將以族人服務為主，包括就業及各類申請服務，二樓則規畫親子活動空間，並結合行動書屋等功能。

蘇錦雄另關切三芝、瑞芳原住民族歲時祭近年未能順利舉辦。林瑋茜表示，部分地區因協進會內部對理事長遴選等問題未能形成共識，原民局已與區公所及地方族群領袖協調；瑞芳今年7月也曾召集各部落領袖討論歲時祭辦理方式。

侯友宜表示，會請相關區公所共同協助，希望三芝、瑞芳的原民歲時祭能順利舉辦。

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