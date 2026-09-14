快訊

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜曝新北必訪3景點 綠議員送「巧之味」水餃祝再團圓

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員張錦豪（右三）送上「巧之味手工水餃」，笑稱水餃象徵團圓、元寶與福氣，也盼未來能與侯友宜「再團圓」。記者張策／攝影
新北市議員張錦豪（右三）送上「巧之味手工水餃」，笑稱水餃象徵團圓、元寶與福氣，也盼未來能與侯友宜「再團圓」。記者張策／攝影

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員張錦豪趁新北市長侯友宜卸任倒數，邀他分享最推薦外國觀光客造訪的新北景點。侯友宜先笑說，新北值得去的地方「太多了」，若不限季節，他最推薦淡江大橋、新北市美術館，以及即將完成第二期工程的瑞三礦業整煤廠；質詢尾聲，張錦豪還送上「巧之味手工水餃」，取「團圓、元寶」寓意，祝福侯卸任後未來再團圓。

張錦豪詢問，如果外國觀光客來到新北，侯友宜最推薦哪3個地方？侯友宜一開始表示，還是要先看遊客想看風景或文化，也要考量造訪季節，不同季節都有不同活動。

若以10月為例，侯友宜提到九份紅燈籠、新北市美術館秋季大型展覽，以及烏來溫泉、北海潮遊等，都適合推薦給外國旅客。

張錦豪進一步要求侯不分季節，直接選出「最值得驕傲」的3處新北景點。侯友宜首先點名淡江大橋，認為任何季節都能造訪；第二是新北市美術館；第三則是瑞三礦業整煤廠。

侯友宜表示，瑞三礦業整煤廠具有相當代表性的台灣「黑金」產業歷史場景，第二期工程即將完成，未來開放後，會呈現與九份不同的礦業文化風貌。

張錦豪也請侯友宜回顧8年任期印象最深刻的事情。侯表示，每個地區關心的議題不同，只要地方建設能完成、讓市民有感，就是值得開心的事。他以汐止軌道建設為例，表示過去地方長期關注交通問題，汐東線推動後，也能進一步與基隆捷運、民生汐止線形成軌道路網。

至於任內最滿意的政績，侯友宜仍未特別列出3項，表示無論大小事，只要市民滿意，他就開心，並提到五股垃圾山整頓、國民運動中心及各項基礎建設等，都是市府多年持續推動的工作。

質詢尾聲，張錦豪送上「巧之味手工水餃」，笑稱水餃象徵團圓、元寶與福氣，也盼未來能與侯友宜「再團圓」。

侯友宜 水餃 景點 議員 新北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

免費營養午餐上路遭嫌「變難吃」 民代促檢討、侯友宜：滾動調整

侯友宜後續還會站台？李四川：絕對並肩作戰到選戰結束

2010參選新北市長敗給朱立倫 蔡英文：蘇巧慧比16年前的蔡英文更厲害

選情加溫…李四川勤跑對手本命區 蘇巧慧秀與總統自拍照

相關新聞

楊承勳案兩周年前推反霸凌教室 侯友宜：年底前朝落實方向努力

新北市議會今天進行市政總質詢，新北市議員石一佑再度關切楊承勳校園安全事件後續，轉達家屬盼設置紀念教室、將楊承勳故事整理成反霸凌教材等心願。新北市教育局表示，年底適逢事件兩周年，將規畫紀念活動、出版書籍，並推動反霸凌教室及相關教材；新北市長侯友宜也表示，會朝此方向努力，希望讓孩子學會辨識霸凌、求助及自我保護。

慈祐宮古蹟修復恐走上法院 侯友宜：盼9月21日協調圓滿解決

新北市議會今進行市政總質詢，民進黨新北市議員林秉宥關切新莊慈祐宮因公辦都更衍生的古蹟修復爭議，指出廟方與建商協調未果，甚至已準備提起訴訟，盼新北市長侯友宜在卸任前介入處理。侯友宜表示，這不是小議題，而是重大文資議題，希望9月21日的協調能有圓滿結果。

捷運通勤族機車占滿市場周邊 民代提分時收費侯友宜允盤點

新北市議會今進行市政總質詢，民進黨新北市議員林秉宥關切新莊捷運站周邊停車問題，指出TPASS等大眾運輸政策帶動通勤需求，不少民眾騎機車轉乘捷運，停車範圍也從場站周邊一路向外延伸，連帶占用公有市場周邊停車格，造成買菜民眾難停車、攤商生意受影響。他建議市場營業時段可採較高費率，提高停車周轉率；新北市長侯友宜表示認同問題存在，將一併盤點捷運、公有停車場、公辦都更車位及周邊空間需求。

三重果菜市場、蘆洲南北側多年未定 民代催侯友宜卸任前定案

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員顏蔚慈關切三重、蘆洲多項重大建設進度，點名三重果菜市場遷留、蘆洲南北側開發、旗艦型幼兒園及容積率檢討等議題多年未有明確結果，盼新北市長侯友宜在卸任倒數102天內加速處理。侯友宜表示，相關議題都持續推進，並認為三重「理當要蓋一個旗艦型幼兒園」；心理健康資源部分，新北也將加碼中央補助，並規畫在第二行政中心設置相關服務。

原民社宅住滿12年恐退場 民代籲檢討弱勢續租機制

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員蘇錦雄關切原住民社會住宅租賃制度，指出部分弱勢住戶即使缺乏工作能力、無其他住所，租期屆滿後仍可能面臨退場，要求市府重新檢視規定，避免真正有居住需求的族人流離失所。新北市長侯友宜表示，部分規範年代久遠，「適不適宜不是不能討論」，已請原民局重新思考。

影／蔣萬安視察木柵公辦都更 北市首例代拆完工

台北市長蔣萬安今天上午前往「台北市文山區木柵段三小段等地號公辦都市更新案」，視察完工情形。這起案件為台北市公辦都更代拆首例，蔣萬安表示，都更最困難的階段就在整合與溝通協調，不能因一、兩戶不同意，就讓都更無限期延宕，綁架多數住戶權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。