侯友宜曝新北必訪3景點 綠議員送「巧之味」水餃祝再團圓

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員張錦豪趁新北市長侯友宜卸任倒數，邀他分享最推薦外國觀光客造訪的新北景點。侯友宜先笑說，新北值得去的地方「太多了」，若不限季節，他最推薦淡江大橋、新北市美術館，以及即將完成第二期工程的瑞三礦業整煤廠；質詢尾聲，張錦豪還送上「巧之味手工水餃」，取「團圓、元寶」寓意，祝福侯卸任後未來再團圓。

張錦豪詢問，如果外國觀光客來到新北，侯友宜最推薦哪3個地方？侯友宜一開始表示，還是要先看遊客想看風景或文化，也要考量造訪季節，不同季節都有不同活動。

若以10月為例，侯友宜提到九份紅燈籠、新北市美術館秋季大型展覽，以及烏來溫泉、北海潮遊等，都適合推薦給外國旅客。

張錦豪進一步要求侯不分季節，直接選出「最值得驕傲」的3處新北景點。侯友宜首先點名淡江大橋，認為任何季節都能造訪；第二是新北市美術館；第三則是瑞三礦業整煤廠。

侯友宜表示，瑞三礦業整煤廠具有相當代表性的台灣「黑金」產業歷史場景，第二期工程即將完成，未來開放後，會呈現與九份不同的礦業文化風貌。

張錦豪也請侯友宜回顧8年任期印象最深刻的事情。侯表示，每個地區關心的議題不同，只要地方建設能完成、讓市民有感，就是值得開心的事。他以汐止軌道建設為例，表示過去地方長期關注交通問題，汐東線推動後，也能進一步與基隆捷運、民生汐止線形成軌道路網。

至於任內最滿意的政績，侯友宜仍未特別列出3項，表示無論大小事，只要市民滿意，他就開心，並提到五股垃圾山整頓、國民運動中心及各項基礎建設等，都是市府多年持續推動的工作。

質詢尾聲，張錦豪送上「巧之味手工水餃」，笑稱水餃象徵團圓、元寶與福氣，也盼未來能與侯友宜「再團圓」。