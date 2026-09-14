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三重果菜市場、蘆洲南北側多年未定 民代催侯友宜卸任前定案

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左三）今出席新北市議會市政總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左三）今出席新北市議會市政總質詢。記者張策／攝影

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員顏蔚慈關切三重、蘆洲多項重大建設進度，點名三重果菜市場遷留、蘆洲南北側開發、旗艦型幼兒園及容積率檢討等議題多年未有明確結果，盼新北市長侯友宜在卸任倒數102天內加速處理。侯友宜表示，相關議題都持續推進，並認為三重「理當要蓋一個旗艦型幼兒園」；心理健康資源部分，新北也將加碼中央補助，並規畫在第二行政中心設置相關服務。

顏蔚慈表示，三重果菜市場更新案早在多年前即開始推動，原先規畫原地重建，後來又提出異地搬遷至蘆洲方案，但三重果菜市場與蘆洲南北側開發計畫內容出現矛盾，至今仍未有定案。她說，新北大巨蛋這類大型建設都能確定落腳樹林，三重果菜市場究竟「要遷、要留」，地方也期待市府給出答案。

她指出，蘆洲南北側開發案遲未定案，也連帶影響蘆洲醫院、整體容積率檢討及都市更新進度。三重、蘆洲老舊建築不少，地方每逢地震都格外擔心，希望市府不要只處理零星建設，而應把握整體都市發展機會。

顏蔚慈也追問三重旗艦型幼兒園進度。她表示，侯友宜過去競選時曾提出相關規畫，原預定於水漾路旁文教用地推動，規畫及說明會都曾進行，但因地方意見調整後，至今仍未明確說明究竟是原址續辦，或另覓土地。

侯友宜回應，旗艦型幼兒園部分，「我覺得三重理當要給它蓋一個旗艦型」，目前仍有一些問題需要持續協調溝通；至於三重果菜市場及相關開發案，市府也都持續依程序辦理，後續可再就細節向議員說明。

除硬體建設外，顏蔚慈也關切心理健康議題。她提及今天三重分局發生年輕員警身亡憾事，強調並非要討論個案，而是希望市府正視一般市民及公務人員的心理支持需求。她建議新北在中央既有心理健康補助之外進一步加碼，並增加孕婦、公務人員等族群可使用的資源。

侯友宜表示，今天發生憾事後，市府也持續檢討還有哪些不足；未來第二行政中心將把心理衛生相關服務列為重要規畫，新北也會在中央補助基礎上加碼，「做到更到位」。

三重 侯友宜 顏蔚慈表示 幼兒園 新北

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