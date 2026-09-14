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青年創意無限 2026 Impact Star獲首獎團隊將赴新加坡交流

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
「2026 Impact Star青年影響力啟動賽」以行動故事展，匯聚10組團隊，讓青年將創意落地為實體行動的完整歷程。圖／新北青年局提供
「2026 Impact Star青年影響力啟動賽」以行動故事展，匯聚10組團隊，讓青年將創意落地為實體行動的完整歷程。圖／新北青年局提供

買手搖飲搭配蒲草吸管還能抽運勢，青年創意讓減塑更有趣。「2026 Impact Star青年影響力啟動賽」吸引全台136組青年組隊報名，歷經初賽、複賽選出10組優秀團隊，針對5大社會創新組織提出的真實議題展開兩個月實作培訓，最終由大專院校組「星築美少女」及「塑 per NOVA」、高中職組「EDU（Education Do Uniquely）」奪得首獎。3組首獎團隊將在9月底前攜競賽成果至新加坡南洋理工大學交流，讓世界看見台灣青年的創意與行動力。

新北市青年局長邱兆梅表示，為了協助青年實踐這股熱情，特別打造「Impact Star 青年影響力啟動賽」，與國內知名社會創新組織包含「TFT為台灣而教」、「LIS情境科學教材」、「愛長照」、「甘樂文創」及「海湧工作室」合作，並由育成團隊及專家業師全程陪跑，引導青年從洞察問題、創新提案到實地執行，逐步將想法化為具體行動。另將率首獎團隊前進新加坡與南洋理工大學、當地社會創新組織交流，盼拓展青年國際視野與公共參與經驗，也讓台灣青年的創意解方走向世界。

新北市青年局表示，本屆大專院校組首獎「星築美少女」就青年對教育平權「有同情卻不知如何行動」的困境，打造線上沉浸式解謎遊戲，讓玩家走進偏鄉，透過角色對話、線索調查，理解造成教育落差的原因，從中突破過往「非本科系、幫不上忙」的既定印象。「星築美少女」團隊表示，透過本次競賽的培力，更深刻體會到推動議題不能只靠道德感召，唯有理解受眾現實考量，才能促成真正行動。

另一組大專院校組首獎「塑 per NOVA」則聚焦塑膠吸管造成的海洋廢棄物問題，設計趣味十足的免插電「減塑求籤機」。民眾在購買手搖飲時，只要投入硬幣，就能取得天然可分解的蒲草吸管，再掃描QR Code抽取線上詩籤，讓減塑行動變得更有趣。「塑 per NOVA」團隊表示，在實作期間讓創意有機會付諸實行，並從消費者的回饋中持續調整，未來希望將「減塑求籤機」拓展至新興手搖飲品牌，並建立可長期營運的服務模式，達到減塑目標。

高中職組的首獎團隊為「EDU」，從第一線自然教師的備課需求出發，結合「LIS情境科學教材」，設計以LINE為使用入口，讓科學教材變成直覺化備課卡，有效降低備課門檻、提升學生的學習動機。「EDU」團隊表示，參賽最大的收穫，是重新理解「創新」的意義，並非追求新奇，而是真正走進現場、理解痛點，再以最低使用門檻，讓改變從日常中發生。

除首獎外，優選由回應「甘樂文創」出題的高中職組「一顆貢丸兩顆肉圓」獲得，佳作分別由回應「TFT 為台灣而教」出題的高中職組「綠芽計畫－種下教育的種籽」和回應「LIS 情境科學教材」出題的大學組的「助然而燃」 獲得。

「2026 Impact Star青年影響力啟動賽」高中職組優選團隊為「一顆貢丸兩顆肉圓」。圖／新北青年局提供
「2026 Impact Star青年影響力啟動賽」高中職組優選團隊為「一顆貢丸兩顆肉圓」。圖／新北青年局提供

「2026 Impact Star青年影響力啟動賽」規劃實境遊戲，透過任務解題至行動展攤與團隊互動，完整體驗「看見問題到發揮影響力」的過程。圖／新北青年局提供
「2026 Impact Star青年影響力啟動賽」規劃實境遊戲，透過任務解題至行動展攤與團隊互動，完整體驗「看見問題到發揮影響力」的過程。圖／新北青年局提供

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