快訊

MQ-9B無人機首度花蓮試飛 國軍全天候監偵戰力升級

謝和弦回留言「嗨低能兒」網友怒告妨害名譽 口頭禪檢方不起訴

遭爆百場夜宴、猛鬼宿舍爭議 高師大校長王政彥駁斥：抹黑

聽新聞
0:00 / 0:00

原民社宅住滿12年恐退場 民代籲檢討弱勢續租機制

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）今出席新北市議會市政總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）今出席新北市議會市政總質詢。記者張策／攝影

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員蘇錦雄關切原住民社會住宅租賃制度，指出部分弱勢住戶即使缺乏工作能力、無其他住所，租期屆滿後仍可能面臨退場，要求市府重新檢視規定，避免真正有居住需求的族人流離失所。新北市長侯友宜表示，部分規範年代久遠，「適不適宜不是不能討論」，已請原民局重新思考。

蘇錦雄表示，新北原住民社宅有自身歷史背景，若完全以現行社宅制度處理，恐忽略部分弱勢族人的特殊處境。他舉一名過去曾照顧的中風住戶為例，對方缺乏工作能力、家庭支持薄弱，長期居住原民住宅，但因租期即將達到年限，可能無法再續租。

蘇錦雄說，該名住戶目前僅靠老人年金生活，若離開現有住宅，只能暫借鄰居住處，「吃的我們還可以幫忙，但住的地方沒有」，因此質疑是否有必要針對真正弱勢、無其他居住選項的族人，建立更具彈性的續租或例外機制，而非年限一到便一律退場。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，相關原民住宅租賃管理規定早在她上任前即已訂定，制度也並非完全比照一般社會住宅。由於租金相對低廉、供給數量有限，因此在所得、是否持有住宅等資格審查上會較嚴格。

對於租期屆滿後的處理，林瑋茜表示，住戶仍須重新提出申請。她也允諾，待這一波續約流程完成後，會針對目前看來可能已不合時宜的規定進一步檢視、檢討。

侯友宜表示，中正及三峽等原住民社宅相關規定訂定時間較早，制度延續至今仍須兼顧法規一致性，但也要考量時代背景及族人實際需求。他說，「很多相關的規定適不適宜，這不是不能討論」，已請原民局從多元照顧角度重新思考。

蘇錦雄另關切原民住宅長年積欠租金問題。他引用審計資料指出，歷年未收租金累計超過1414萬元，其中107年至113年間尚有約85萬元未解，並質疑目前部分租金管理仍採人工逐筆核對、登載，應檢討管理方式。

林瑋茜回應，多數欠款是近20年前留下的舊帳，涉及法院、債務人等複雜情況。原民局自113年起持續召開懸帳清理會議，至今已開過約12次，也與部分欠款人協議分期清償，後續仍會持續追繳及清理。

社宅 機制 侯友宜 原住民

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

飼主入獄留12犬無人顧 新北首創住宅租賃寵物飼養參考約款護毛孩

慈祐宮古蹟修復恐走上法院 侯友宜：盼9月21日協調圓滿解決

2人扛百人餐食、證照沒加給 新北允諾2個月內檢討公幼廚工待遇制度

大學宿舍天堂地獄兩樣情…民團批政策失靈 提5大訴求「比照社宅」

相關新聞

慈祐宮古蹟修復恐走上法院 侯友宜：盼9月21日協調圓滿解決

新北市議會今進行市政總質詢，民進黨新北市議員林秉宥關切新莊慈祐宮因公辦都更衍生的古蹟修復爭議，指出廟方與建商協調未果，甚至已準備提起訴訟，盼新北市長侯友宜在卸任前介入處理。侯友宜表示，這不是小議題，而是重大文資議題，希望9月21日的協調能有圓滿結果。

飼主入獄留12犬無人顧 新北首創住宅租賃寵物飼養參考約款護毛孩

新北市三重區1名房東日前多次聯繫不上租客，前往查看驚見屋內留有12隻品種犬。動保處獲報到場稽查並調查飼主行蹤，發現租客因案入獄服刑導致無法聯繫。目前多數犬隻已由飼主家人帶回，其中2隻健康狀況不佳的犬隻則由房東協助緊急送醫。

三重果菜市場、蘆洲南北側多年未定 民代催侯友宜卸任前定案

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員顏蔚慈關切三重、蘆洲多項重大建設進度，點名三重果菜市場遷留、蘆洲南北側開發、旗艦型幼兒園及容積率檢討等議題多年未有明確結果，盼新北市長侯友宜在卸任倒數102天內加速處理。侯友宜表示，相關議題都持續推進，並認為三重「理當要蓋一個旗艦型幼兒園」；心理健康資源部分，新北也將加碼中央補助，並規畫在第二行政中心設置相關服務。

原民社宅住滿12年恐退場 民代籲檢討弱勢續租機制

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員蘇錦雄關切原住民社會住宅租賃制度，指出部分弱勢住戶即使缺乏工作能力、無其他住所，租期屆滿後仍可能面臨退場，要求市府重新檢視規定，避免真正有居住需求的族人流離失所。新北市長侯友宜表示，部分規範年代久遠，「適不適宜不是不能討論」，已請原民局重新思考。

影／蔣萬安視察木柵公辦都更 北市首例代拆完工

台北市長蔣萬安今天上午前往「台北市文山區木柵段三小段等地號公辦都市更新案」，視察完工情形。這起案件為台北市公辦都更代拆首例，蔣萬安表示，都更最困難的階段就在整合與溝通協調，不能因一、兩戶不同意，就讓都更無限期延宕，綁架多數住戶權益。

電桿下地…新莊中港路試挖 進度多波折

新北市新莊區中港路上電桿電箱林立，行人與車爭道，民代去年十一月會勘原定今年四月試挖卻拖至八月才完成，議員質疑跨局處溝通延宕，影響行政效率。經發局解釋因瀝青供料及解禁程序延遲，新莊公所澄清未拒發路證，全案已完成試挖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。