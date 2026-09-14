原民社宅住滿12年恐退場 民代籲檢討弱勢續租機制

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員蘇錦雄關切原住民社會住宅租賃制度，指出部分弱勢住戶即使缺乏工作能力、無其他住所，租期屆滿後仍可能面臨退場，要求市府重新檢視規定，避免真正有居住需求的族人流離失所。新北市長侯友宜表示，部分規範年代久遠，「適不適宜不是不能討論」，已請原民局重新思考。

蘇錦雄表示，新北原住民社宅有自身歷史背景，若完全以現行社宅制度處理，恐忽略部分弱勢族人的特殊處境。他舉一名過去曾照顧的中風住戶為例，對方缺乏工作能力、家庭支持薄弱，長期居住原民住宅，但因租期即將達到年限，可能無法再續租。

蘇錦雄說，該名住戶目前僅靠老人年金生活，若離開現有住宅，只能暫借鄰居住處，「吃的我們還可以幫忙，但住的地方沒有」，因此質疑是否有必要針對真正弱勢、無其他居住選項的族人，建立更具彈性的續租或例外機制，而非年限一到便一律退場。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，相關原民住宅租賃管理規定早在她上任前即已訂定，制度也並非完全比照一般社會住宅。由於租金相對低廉、供給數量有限，因此在所得、是否持有住宅等資格審查上會較嚴格。

對於租期屆滿後的處理，林瑋茜表示，住戶仍須重新提出申請。她也允諾，待這一波續約流程完成後，會針對目前看來可能已不合時宜的規定進一步檢視、檢討。

侯友宜表示，中正及三峽等原住民社宅相關規定訂定時間較早，制度延續至今仍須兼顧法規一致性，但也要考量時代背景及族人實際需求。他說，「很多相關的規定適不適宜，這不是不能討論」，已請原民局從多元照顧角度重新思考。

蘇錦雄另關切原民住宅長年積欠租金問題。他引用審計資料指出，歷年未收租金累計超過1414萬元，其中107年至113年間尚有約85萬元未解，並質疑目前部分租金管理仍採人工逐筆核對、登載，應檢討管理方式。

林瑋茜回應，多數欠款是近20年前留下的舊帳，涉及法院、債務人等複雜情況。原民局自113年起持續召開懸帳清理會議，至今已開過約12次，也與部分欠款人協議分期清償，後續仍會持續追繳及清理。