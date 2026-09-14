慈祐宮古蹟修復恐走上法院 侯友宜：盼9月21日協調圓滿解決

新北市議會今進行市政總質詢，民進黨新北市議員林秉宥關切新莊慈祐宮因公辦都更衍生的古蹟修復爭議，指出廟方與建商協調未果，甚至已準備提起訴訟，盼新北市長侯友宜在卸任前介入處理。侯友宜表示，這不是小議題，而是重大文資議題，希望9月21日的協調能有圓滿結果。

林秉宥表示，今年適逢慈祐宮340周年，原本應是地方喜事，卻可能因古蹟修復問題與市府、建商走上法院，對地方而言相當遺憾。他指出，此案為市府主導的公辦都市更新案，後續又涉及公益設施及文化空間，若爭議一路進入司法程序，恐連帶影響整體開發進度。

林秉宥說，先前曾兩度主持協調，針對非古蹟部分較快取得共識，但涉及古蹟本體修復時，由於必須符合「文化資產保存法」要求，第二次協調並未形成共識。文化局已邀請專業匠師評估修復費用，估價約966萬元，但建商對相關責任與費用仍有不同意見。

他指出，依相關資料估算，建商在此案可分回的價值約36.9億元，古蹟修復費用占比約0.26%；另建商分回163戶，以周邊房價估算價值約43億至46億元，因此他質疑，900多萬元修復費用不應成為難以跨越的負擔。

林秉宥表示，慈祐宮是新莊重要的歷史廟宇，也是地方信仰中心，古蹟修復不能只用一般工程損害角度處理，應依法、依專業方式修復。他也肯定文化局已針對文資修復提出完整說明，但目前各方在責任歸屬及費用負擔上仍有落差。

侯友宜回應，他曾親自到慈祐宮現場了解狀況，相關局處近期也持續協調。他強調，慈祐宮古蹟修復「不是一個小議題，是重大的文資議題」，市府團隊會全力協助，希望能把修復責任、方式及費用談清楚。

林秉宥則要求侯友宜在卸任前最後102天內，進一步整合文化、財政等相關局處，避免爭議進入訴訟。他說，公辦都更後續還涉及展覽館、公益空間等公共設施，如果古蹟修復爭議持續拖延，恐衍生更多問題。

侯友宜表示，9月21日預計還有一次協調，目前包括市府團隊、地方人士都持續努力，「希望21日能夠順利解決」。即使下一次協調未能一次談妥，他也承諾會在任期內持續面對問題，盼將慈祐宮古蹟修復爭議圓滿處理。