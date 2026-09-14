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影／蔣萬安視察木柵公辦都更 北市首例代拆完工
台北市長蔣萬安今天上午前往「台北市文山區木柵段三小段等地號公辦都市更新案」，視察完工情形。這起案件為台北市公辦都更代拆首例，蔣萬安表示，都更最困難的階段就在整合與溝通協調，不能因一、兩戶不同意，就讓都更無限期延宕，綁架多數住戶權益。
蔣萬安表示，都市更新往往經過長時間討論、整合，到了最後階段，可能只剩一、兩戶不願參與，導致整個案子卡關。他強調，市府不能讓少數人的不同意，影響多數住戶的權益，因此在符合相關法規及程序下，依法執行代拆。
蔣萬安指出，這起案件是他上任後不到3個月，市府首件執行代拆的案件，也是2019年《都市更新條例》修法後，台北市首例、且規模最大的代拆案件。
蔣萬安強調，推動都市更新除了需要整合住戶意見，也需要市府展現推動的決心與執行魄力，透過具體案例讓市民看到市府推動都更政策的成果，進一步加速台北市都市更新腳步。
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