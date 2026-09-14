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告別山區用水隱憂 新店二叭子簡易自來水19戶供水大升級

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
完工增設的蓄水塔，擴大蓄水容量，讓當地居民供水系統更全面。圖／新北市水利局提供
完工增設的蓄水塔，擴大蓄水容量，讓當地居民供水系統更全面。圖／新北市水利局提供

新店區二叭子地區簡易自來水取水設施因長年使用，出現淤積、老化及滲漏等問題，影響蓄水及供水功能。為改善居民用水需求，新北水利局補助新店區公所86萬餘元，辦理「二叭子簡易自來水源蓄水池改善工程」，完成取水設施清淤、老舊水管汰換及增設3座水塔，提升供水穩定度，嘉惠當地19戶居民。

新店二叭子地區因地勢較高，自來水管線難以延伸，居民長期仰賴簡易自來水系統供應生活用水。此次工程針對取水設施進行清淤及環境改善，並汰換老舊供水管線50公尺、增設3座全新水塔，強化整體蓄水及調蓄能力。透過取水、蓄水及供水設施改善，可更有效率地蓄存山區水源，降低枯水期間供水不穩定情形，也減少居民缺水時往返取水的不便。

雙城里長黃燦煌表示，過去每逢夏季或長時間沒有下雨，就會擔心水源不足，山區缺水時對居民生活影響很大。這次完成蓄水池及水塔改善後，蓄水能力及供水穩定度都有提升，居民用水更加便利，也讓大家安心不少。

水利局長宋德仁說，新北市幅員廣闊、地形多元，部分偏遠及高地地區受到地理環境與地勢起伏限制，自來水管線鋪設較為困難，居民仍需仰賴山泉水或簡易自來水系統。面對近年極端氣候影響，山區水源在枯水期容易受到降雨不足影響，供水穩定更顯重要。市府每年編列5000萬元經費，支持各區公所辦理簡易自來水改善工程，持續針對取水、蓄水及供水設施進行改善，提升偏遠地區供水韌性。

宋德仁指出，此次二叭子工程雖規模不大，卻直接關係19戶居民日常生活所需，水利局將持續盤點山區簡易自來水設施需求，逐步改善老舊及不足的供水設備，讓偏遠地區居民也能享有更穩定、便利的生活用水。

工程人員在水源頭進行清淤作業。圖／新北市水利局提供
工程人員在水源頭進行清淤作業。圖／新北市水利局提供

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