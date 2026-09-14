飼主入獄留12犬無人顧 新北首創住宅租賃寵物飼養參考約款護毛孩

新北市三重區1名房東日前多次聯繫不上租客，前往查看驚見屋內留有12隻品種犬。動保處獲報到場稽查並調查飼主行蹤，發現租客因案入獄服刑導致無法聯繫。目前多數犬隻已由飼主家人帶回，其中2隻健康狀況不佳的犬隻則由房東協助緊急送醫。

租屋飼養寵物若遇房客失聯、租約終止或突發事故，動物可能面臨無人照料甚至遭留置、棄養，據動保處統計，去年至今已受理約20件租客將寵物留置於租屋處的通報案，為從租賃契約源頭降低寵物遭留置及棄養風險，新北市首創「新北市住宅租賃寵物飼養參考約款」，將寵物飼養、租約終止後動物帶離及突發狀況下的照護責任納入住宅租賃約款，承租人於租賃期間如欲飼養動物，應先取得房東同意，建立雙方對飼養責任的共識。

動保處指出，針對租期屆滿或契約終止後的寵物處置，參考約款明定房客應將飼養動物一併帶離，不得任意留置或遺棄；若未帶離，經房東限期催告仍未處理，房東應以可證明方式通知房客於合理期間內接回。逾期仍未處理者，房東得在符合動物保護法及相關法令前提下，委由適當的動物照護、醫療或安置機構暫時照護，並依雙方事前約定處理必要餵養、緊急醫療等事項；如涉及認養，應確認動物所有權及取得相關授權後辦理。此次首度將「寵物飼養及租約終止後動物照護」納入住宅租賃參考約款，讓房東、房客可事先約定寵物照護及突發狀況處理方式，遇失聯、住院、入獄等情況時有所依循，降低動物遭留置、棄養的風險。

動保處表示，房東或房屋管理人如在私領域發現動物受困、受虐或受傷，依新北市動物保護自治條例第12條第1項規定，所有人或管理人有義務協助動物脫困、收容或提供必要醫療；如知悉動物受困卻消極不予協助，違反相關規定者最高可處75000元罰鍰。動保處呼籲，房東、房客共同把寵物照護責任寫清楚，才能在突發狀況發生時即時處理，避免寵物因租屋問題成為無辜受害者。

動保處人員至三重租屋稽查寵物登記狀況。圖／新北市動保處提供