電桿下地 新莊中港路試挖 進度多波折

新北市新莊區中港路上電桿電箱林立，行人與車爭道，民代去年十一月會勘原定今年四月試挖卻拖至八月才完成，議員質疑跨局處溝通延宕，影響行政效率。經發局解釋因瀝青供料及解禁程序延遲，新莊公所澄清未拒發路證，全案已完成試挖。

市議員陳世軒指出，中港路因電桿、電箱占道，缺乏人行空間，若將電桿地下化，路面空間能重新整理規畫給行人通行。去年十一月辦完會勘，預計今年四月試挖，詢問進度時，經發局稱因公所有禁挖期延到五月，等到六月底要送路證試挖，又說廠商稱白天車流太大需改夜間施工，進度一再延後。

新莊區中原里長黃永昌表示，中港路沿線狹窄且整排是電線桿，現況難以畫設標線型人行道，地下化是唯一解方。在新莊住七○年劉男表示，中港路一帶是老社區，路幅不寬，居民倒垃圾也常被迫走到馬路上，地方期待將電桿地下化，規畫出人行道及停車空間。新莊錢姓男子說，電線桿周邊有電線垂落隱憂，一旦大型車輛經過勾住恐釀危險。

對議員質疑路證一事，新莊區長朱思戎澄清，台電第一次申請在五月，不符三、四、七、八、九月可挖月份。六月養工處專案核准函文附來，公所便核准台電六月下旬至七月上旬可挖掘。廠商進場發現白天交通流量難施工，七月二日申請改夜間施工，公所評估有噪音擾民疑慮，且影響翌日白天車流，未同意該次夜間申請，建議廠商調整至影響最小時段。朱直言，地方誤以為路證卡在公所，回頭清查往往是申請書未送達，中港路能否新建人行道，要由工務局評估。

經發局表示，該地下化路段全長約五○○公尺，兩側有廿五支電桿，因地下有箱涵造成管障，台電擇定三處試挖，台電九月十日將試挖報告函送議員辦公室與經發局。電桿下地並非單純移除桿體，除考量地面空間，道路下方有各式民生管線。養工處長鄭立輝說，台電仍須確認既有管線分布，及地下是否有足夠空間可供新設線路使用，電箱安置與地下空間是否足夠都是挑戰。