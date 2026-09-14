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星期評論／建立監管體系 重建藥師專業信任
淡水藥師對工讀生下藥案，案情如滾雪球般發展，女大生喝水後身體不適，察覺水壺異狀並第一時間報警，讓這件震驚社會的案件有了突破口。原本應該救人的專業知識卻變成犯罪工具，顯示出單靠個人自律顯然不足以防堵風險，需要更完整的監管體系來重建社會信任，以及藥師職業尊嚴。
檢警循線追查在飲水中驗出苯二氮平類藥物陽性反應，追溯藥師的電腦資料後更查出多名前任工讀生遭受性侵或性騷擾。
這家開業僅兩年的地方藥局，前後竟換了超過十多名女工讀生，人員流動如此頻繁十分不尋常。如果沒有那只被留下來的水壺，沒有第一位女大生機警察覺異狀並勇敢挺身報案，之前那些遭受性騷擾甚至性侵的女工讀生，因苦無證據及害怕丟工作，最後只能選擇隱忍默默離開，將悲慘遭遇深藏心中，被外界當成單純的人事異動。
在這件下藥案真正該追查的不只是有多少人受害，而是藥局並非密室，為何異常沒被及早看見？犯案的藥師懂藥效、劑量如何拿捏，工讀生又處於雇主與員工的不對等關係，當專業成為犯罪工具，最難防的不是陌生人，而是「你以為可以相信的人。」
藥師掌握藥物相關專業，民眾相信藥師的專業資格，主管機關對這類專業場所的管理，不能只查核藥師有無執照、藥品有無依法販售、安全性等問題，藥局內的職場安全、員工申訴及性騷擾防治同樣需要列入管理。否則一旦出事靠被害人報警及司法介入究責，只是治標，難阻止下個人受害。
陳姓藥師已被羈押禁見，檢警仍在釐清陳男涉及哪些犯罪，及還有多少被害人，主管機關及醫藥界應檢討如何防堵監管漏洞，建立更完整監管體系，不能把防範風險的責任全放在被害人身上，更不能寄託在藥師的道德自律上，才能重建民眾對藥師的信任。
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