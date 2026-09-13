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靈鷲山響應國際淨灘日 融合淨灘、沙雕、手作、蔬食 用雙手守護海洋

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
靈鷲山今在福隆沙灘舉辦淨灘活動，1小時撿拾21袋196公斤垃圾。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山今在福隆沙灘舉辦淨灘活動，1小時撿拾21袋196公斤垃圾。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山響應9月「國際淨灘日」，今天在福隆海岸發起融合淨灘、沙雕展、環保手作和蔬食的永續學習之旅活動，串聯壽險業、飯店及在地藝術村共同響應，眾人彎下腰，用雙手守護海洋、實踐愛地球。

靈鷲山表示，10年來認養貢寮石碇溪出海口及福隆東興宮旁挖子海灘，持續邀約各界共同守護海岸和地球。2020年與福容大飯店合作推動「淨灘相揪看沙雕」環保公益活動，今年進一步串聯地方創生資源福城及星空藝素村，透過環保沙雕、淨灘體驗、蔬食實踐、海廢創意和環境講座的再生課程，重新連結土地與心的距離，讓沙雕的精采、蔬食的溫暖、手作的療癒，讓愛在海風中流動，善在土地上生根，體驗有感、有溫度的生命學習。

參加今天國際淨灘日的民眾，上午9時讓福隆海灘化身環境教育教室，一行人齊聚龍門黃金沙灘，沿著海岸線撿拾塑膠碎片、保麗龍及各類海洋廢棄物，1小時撿拾21袋196公斤垃圾，以行動守護福隆美麗海岸。

新北市貢寮區長柯建輝也到場致意，感謝今天參與活動者，用雙手為環境付出，肯定大家用汗水換來海洋的生機，成為守護地方的珍貴力量。

國泰人壽永和通訊處經理黃莉雯表示，守護土地與下一代的未來，是大家共同的責任，很高興有機會和夥伴們從福隆海岸出發，讓善意持續、讓行動發生，一起為永續環境留下更美好的風景。帶孩子來淨灘的鍾凌玉說，透過淨灘明白環保不只是撿垃圾，而是一種尊重生命的生活態度，從撿起一件垃圾開始，就能為地球帶來改變。

完成淨灘後，眾人在福隆沙灘欣賞以「環球夏日沙雕派對」的主題的侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等沙雕作品。隨後回到福城觀看靈性生態影片，中午健康蔬食饗宴，透過簡樸飲食感受天地萬物共同成就一餐飯的珍貴滋味。

環境講座安排講師黃至瑄分享淨灘和減塑源緣由，明白微不足道的生活習慣，都與地球未來息息相關。「彩繪浮標」環保創意手作課程，利用回收素材創作獨一無二的生活小物，賦予海廢新的價值與生命。

靈鷲山今在福隆沙灘舉辦淨灘活動，1小時撿拾21袋196公斤垃圾。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山今在福隆沙灘舉辦淨灘活動，1小時撿拾21袋196公斤垃圾。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山今在福隆沙灘舉辦淨灘活動，1小時撿拾21袋196公斤垃圾。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山今在福隆沙灘舉辦淨灘活動，1小時撿拾21袋196公斤垃圾。圖／靈鷲山佛教教團提供

福容大飯店沙雕藝術季饗宴，超過40座栩栩如生沙雕，呈現福隆獨特魅力。圖／靈鷲山佛教教團提供
福容大飯店沙雕藝術季饗宴，超過40座栩栩如生沙雕，呈現福隆獨特魅力。圖／靈鷲山佛教教團提供

星空藝素村講師黃至瑄「彩繪浮標」環保創意課程，帶領現場親子開心手作。圖／靈鷲山佛教教團提供
星空藝素村講師黃至瑄「彩繪浮標」環保創意課程，帶領現場親子開心手作。圖／靈鷲山佛教教團提供

沙雕 淨灘 海洋

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