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小巨蛋外牆見CHINESE TAIPEI廣告 代理廠商將重審

中央社／ 台北13日電

韓國女團IVE近日在台北開唱，有網友發現小巨蛋外牆出現寫「CHINESE TAIPEI」的影片。北捷遊憩公司說，該螢幕由廠商經營，內容不代表台北小巨蛋立場，將重新審核。

韓國女團IVE自11日至13日在台北小巨蛋舉辦演唱會，有網友在社群平台Threads上發文指出，小巨蛋廣告外牆上出現寫著「CHINESE TAIPEI」的應援影片，批「真的太誇張了」；也有網友質疑，「為什麼可以賣這種踩低自己的廣告啊？」引起討論。

北捷遊憩公司今天發布新聞稿回應，該螢幕委由專業廠商代理經營，依契約及現行分工，廣告承接、內容審核及排播均由代理廠商負責，相關素材則由委刊單位提供，刊播內容不代表台北小巨蛋或營運單位的立場。

北捷遊憩公司表示，代理廠商已主動說明，並提出先下架相關廣告，後續廠商將與委刊單位檢視內容，經重新審核、確認妥適後再播出。

小巨蛋 廣告 北捷

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