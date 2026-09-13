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新北市AI智慧城市黑客松競賽 青年用AI解決市政

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府首屆「2026新北市AI智慧城市黑客松競賽」12日至13日決賽，吸引71組、245人參與，經過28小時密集開發，最終5組團隊脫穎而出，各獲10萬元獎金，優秀成果也將由市府進一步評估落地應用。記者葉德正／攝影
新北市政府首屆「2026新北市AI智慧城市黑客松競賽」12日至13日決賽，吸引71組、245人參與，經過28小時密集開發，最終5組團隊脫穎而出，各獲10萬元獎金，優秀成果也將由市府進一步評估落地應用。記者葉德正／攝影

新北市政府首屆「2026新北市AI智慧城市黑客松競賽」12日至13日決賽，由青年局、教育局、法制局、交通局及地政局提出第一線市政議題，邀集全台青年運用AI提出創新解方，並由Amazon Web Services（AWS）提供雲端及AI技術支持。競賽共吸引71組、245人參與，經過28小時密集開發，最終5組團隊脫穎而出，各獲10萬元獎金，優秀成果也將由市府進一步評估落地應用，讓青年創意真正走進城市治理。

新北市副市長劉和然表示，面對AI科技快速發展，如何善用新科技提升城市治理與為民服務效能，是當代城市發展的重要課題，新北市府透過本次競賽，除開放市府真實問題、由全台青年運用創意與AI科技提解方外，也期望藉此創造青年與公部門交流合作機會。

競賽期間，感謝AWS提供專業技術支持，透過工作坊等培訓，協助青年將創意轉化為具體可行的技術方案，期待優秀的競賽作品不只留在舞台上，而是能實際進入城市治理，為新北市朝智慧城市再邁進一大步。

AWS台灣董事總經理王定愷表示，AI 正大幅降低技術實作門檻，未來真正的競爭優勢，不在於寫程式，而在於能否打破框架、重新定義問題。此次AWS以技術支持，讓培訓資源實際落地於青年及開發者族群。

本次獲獎的優勝團隊，分別為解決地政局「AI輔助不動產估價案件審查」議題的「AI城市起風」團隊，開發出「AI輔助不動產估價案件審查系統」，有效協助承辦人員進行資料判讀與案件分析；為交通局提出「YouBike智慧調度」解方的是「9月離去時叫醒我」團隊，開發出「YouBike即時預測調度系統系統」，將AI導入YouBike調度及需求預測的新方法。

解決青年局「青年資料AI整合」議題的是「TheWeeklyBlend」團隊，開發出「新北青年儀表板」，就分散於不同來源的青年資料，運用AI進行資料整合與視覺化，協助掌握青年樣貌及政策需求。

而為教育局提出「教保機構風險監測」解方的團隊是「中之民」，結合AI與鑑識會計概念，開發出「教保機構智慧風險預警管理系統」，協助教保機構風險建立預警機制；為法制局「訴願流程自動化」提出解方的是「直接處理」團隊，針對訴願案件審理流程，開發出「訴願審議AI輔助工作台系統」，以AI協助行政作業與資料處理，提升案件處理效率。

新北市青年局表示，市府相關局處將持續評估成果及應用可行性，讓具實務價值的解決方案真實落地，青年局也將串聯青創基地、顧問諮詢及創業輔導等資源，支持有意願的團隊，延續創新構想、投入創業，讓黑客松成為青年創新與AI應用於城市治理的起點。

新北市政府首屆「2026新北市AI智慧城市黑客松競賽」12日至13日決賽，吸引71組、245人參與，經過28小時密集開發，最終5組團隊脫穎而出，各獲10萬元獎金，優秀成果也將由市府進一步評估落地應用。記者葉德正／攝影
新北市政府首屆「2026新北市AI智慧城市黑客松競賽」12日至13日決賽，吸引71組、245人參與，經過28小時密集開發，最終5組團隊脫穎而出，各獲10萬元獎金，優秀成果也將由市府進一步評估落地應用。記者葉德正／攝影

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新北市政府首屆「2026新北市AI智慧城市黑客松競賽」12日至13日決賽，吸引71組、245人參與，經過28小時密集開發，最終5組團隊脫穎而出，各獲10萬元獎金，優秀成果也將由市府進一步評估落地應用。記者葉德正／攝影

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