新莊中港路電桿拚下地 電箱安置、地下管線成挑戰

新北新莊中港路沿線25支電桿正由台電評估地下化，但「電桿下地」並非單純移除桿體。新北市養工處長鄭立輝表示，地下化後原有變電設備仍須在地面尋找適當位置，加上道路下方既有管線複雜，電箱安置與地下空間都是實際施工的重要挑戰，其中「電箱確實是個大問題」。

地方也關注，若25支電桿順利移除，騰出的路側空間是否能進一步增設人行道。鄭立輝表示，目前養工處並沒有在中港路新設人行道的計畫，且該路段道路寬度並不算寬敞，未來是否能做人行道，仍須視道路條件，由相關單位共同評估。

至於電桿移除後的空間如何使用，鄭立輝說，目前尚無特定規畫，後續可視交通局評估，例如是否有條件設置標線型人行道，但仍要看實際道路寬度，「現在沒辦法給一個肯定的答覆」。

鄭立輝指出，電桿地下化的一大挑戰在於電箱位置。原本設置在電桿上的變電設備，在桿體移除後，仍必須於地面尋找適當空間設置，但實務上不少民眾不願電箱就放在自家或店面門口，因此常需要反覆協調位置。

除了地面空間，道路下方也已有各式民生管線。鄭立輝表示，地下化施工時，台電仍須確認既有管線分布，以及地下是否有足夠空間可供新設線路使用，相關部分仍須由台電依現場條件評估。

他也提到，除了台電設備外，現場還可能有中華電信等其他設施，因此即使電桿拆除，也不代表地面就能完全淨空。至於電箱是否可能反過來占用更多人行空間，仍須視各路段狀況判斷。

鄭立輝說，若是由養工處規畫的人行道工程，通常會盡量把相關設施設置在同一條「設施帶」上，減少對通行空間的干擾；若人行道較寬，也會盡量把電箱放在靠道路外側，與店家門口保持距離，降低壓迫感及民眾反彈。

在人口密集的既有街區，電箱設置也常涉及住戶協調。鄭立輝表示，實務上可能安排在兩戶交界處，讓設施不會完全落在單一住戶門前，「一人一半」，相對容易取得接受。

不過鄭立輝強調，中港路電桿地下化並非養工處推動的工程，因此目前仍無法確定後續配置。25支電桿能否順利下地，除要看台電對地下管線與空間的評估，未來是否能進一步轉化為人行空間，也還有道路寬度及跨局處協調等問題待解。

新北市新莊區中港路沿線電桿、電箱林立，行人通行時需與車輛爭道。記者黃子騰／攝影