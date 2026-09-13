快訊

洗完澡沖熱水還冷水？專家揭「防霉關鍵」：錯1步濕氣全吹進客廳

亞運男籃／關鍵戰22分大勝卡達 中華隊晉級8強

如何預防失智、保持大腦健康？神經科醫揭6個護腦習慣：社交最能刺激大腦

聽新聞
0:00 / 0:00

新莊中港路電桿地下化試挖延宕...民代質疑效率 經發局回應了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新莊中港路電線桿及電線讓市容顯得雜亂。記者黃子騰／攝影
新莊中港路電線桿及電線讓市容顯得雜亂。記者黃子騰／攝影

新北市新莊中港路上電桿電箱林立行人與車爭道，民代去年11月會勘原定4月試挖卻拖至8月才完成，議員陳世軒質疑市府跨局處溝通延宕，行政效率不彰。經發局解釋，因瀝青供料及解禁程序延遲，新莊公所也澄清並未拒發路證，全案目前已完成試挖。

市議員陳世軒質詢指出，中港路因電桿電箱占道缺乏人行空間，若能將電桿地下化，路面空間就能重新整理規畫給行人通行。他去年11月辦完會勘，訂今年4月試挖。4月詢問進度時，經發局稱因公所有禁挖期延到5月；6月詢問時又變成「1月經發局函請養工處同意免受禁挖管制，養工處6月才同意」；好不容易6月底要送路證試挖，又說廠商稱白天車流太大需改夜間，結果重新申請後卻遭區公所不核發路證。

陳世軒說，經發局從頭到尾沒提過函文養工處的事，搞半天只是在等一紙回文，局處間聯繫作業拖延；且施工時間要改理應在進場前評估好，不該互相推託，過程讓人「一肚子火」。

陳世軒強調，整件事沒有那麼複雜也沒有那麼難，只有要做不做而已，如果挖開是不能做的，至少可以直接回應民眾，確認是條件不佳沒有辦法做電桿地下化，儘速給在地居民一個答案。

新莊區中原里里長黃永昌表示，宏匯廣場建成後許多民眾會從中港路前往宏匯廣場，但中港路沿線狹窄且整排都是電線桿，根本無法劃設標線型人行道，地下化是唯一解方。雖然地方下方有大排水箱涵等管障問題，但遇到就要去克服，不能因為有困難就停擺，應透過工程工法想辦法處理，不能讓電桿繼續影響民眾通行安全。

在新莊住了70年的劉先生表示，中港路這一帶都是老社區路又小條，電線桿立在路邊加上又有停機車，讓很多人走路都沒地方走，倒垃圾時甚至只能排到馬路上十分危險。多次向政府反應都沒辦法改善，希望這次在里長及議員協調推動下，能盡快將電桿地下化，並規劃出人行道及停車空間，保護民眾安全。

在新莊工作的錢先生說，路上型電線桿影響市容而且占用馬路，若騎樓也未淨空，行人只能走到馬路上，而且很多電線桿電線都垂落，一旦大型車輛經過勾到恐釀危險，希望政府單位趕快將電線桿進行地下化。

針對議員質疑拒發路證，新莊區長朱思戎澄清，台電第一次申請在5月，並不符合3、4、7、8、9月的可挖月份；第2次於7月申請後公所便已核准。至於廠商因白天交通太大改至夜間施工被公所拒發路證，朱思戎表示是台電廠商認為白天車流量太大無法施工，才自行改申請晚上，只要在非禁挖期間，公所按程序都會准許並未拒發。朱思戎直言，地方常誤以為路證卡在公所，但回頭清查卻發現是申請書根本還沒送進來，公所無法憑空核准，希望管線單位能加快行政作業。而新莊區中港路未來若要從無到有新建人行道，則需由工務局評估，公所後續將全力配合維護管理。

關於新莊區中港路電桿地下化案，經發局表示該地下化路段全長約500公尺，兩側共有25支電桿，因地下恐有箱涵造成管障，台電擇定3處辦理試挖，原定3至4月試挖，期間因美伊戰爭影響國際瀝青供料，至6月才恢復一般供料，加上向道管機關申請免受禁挖限制，於6月獲准解禁，後續因該路段日間車流量大及夜間施工噪音等因素，已於8月8日完成道路試挖，台電已於9月10日將試挖報告函送議員辦公室與經發局。

經發局指出，新北市纜線地下化比率，截至今年6月底止已下地75.2%。除經發局外，地政局、工務局、城鄉局、捷運局等單位也有辦理電桿地下化。其中經發局從2020年至2025年已下地電桿1323支，今年下地247支。

新莊中港路路邊除電線桿外還有停放的機車。記者黃子騰／攝影
新莊中港路路邊除電線桿外還有停放的機車。記者黃子騰／攝影

未地下化的電線桿立在路邊，行人只能走在馬路上。記者黃子騰／攝影
未地下化的電線桿立在路邊，行人只能走在馬路上。記者黃子騰／攝影

許多電線垂落高度甚至僅有2層樓。記者黃子騰／攝影
許多電線垂落高度甚至僅有2層樓。記者黃子騰／攝影

新莊區中港路電線桿、電箱林立，行人只能走在馬路上。記者黃子騰／攝影
新莊區中港路電線桿、電箱林立，行人只能走在馬路上。記者黃子騰／攝影

許多電纜線橫亙馬路，一旦被大型車勾到恐釀成事故。記者黃子騰／攝影
許多電纜線橫亙馬路，一旦被大型車勾到恐釀成事故。記者黃子騰／攝影

行人走在馬路上與車爭道。記者黃子騰／攝影
行人走在馬路上與車爭道。記者黃子騰／攝影

在新莊住了70多年的劉男盼盡速實現電線桿地下化。記者黃子騰／攝影
在新莊住了70多年的劉男盼盡速實現電線桿地下化。記者黃子騰／攝影

瀝青 行人 陳世軒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

直擊前鎮漁港斥資24億打造台版「豐洲市場」 魚販無奈嘆：不符需求

台鐵平鎮臨時站通車最後一哩路 交通部完成履勘提13項改善事項

光電板反成吃電怪獸？台東辦手禮店家反映電費暴增 台電查到原因

竹市9月底啟動柴橋路老舊側溝改善工程 高虹安：強化城市防汛韌性

相關新聞

獨漏實驗教育生？免費營養午餐逾3000人吃不到 蔣萬安：一周內納入

北市推動國中小免費營養午餐，但非學校型態實驗教育學生卻未被納入，人數逾3500人，議員認為，孩子只是選擇不同的學習方式不應被政策遺漏，學生人口比北市更多的新北也有相關補助申請，呼籲應落實齊頭式平等。教育局目前也朝兩方向研議。市長蔣萬安先也允諾，一定會將這些學生納入免費營養午餐範圍中，一周內就會拍板確定實施。

新莊中港路電桿地下化試挖延宕...民代質疑效率 經發局回應了

新北市新莊中港路上電桿電箱林立行人與車爭道，民代去年11月會勘原定4月試挖卻拖至8月才完成，議員陳世軒質疑市府跨局處溝通延宕，行政效率不彰。經發局解釋，因瀝青供料及解禁程序延遲，新莊公所也澄清並未拒發路證，全案目前已完成試挖。

搶攻年輕票、親子票 新北藍營青年軍辦戰鬥陀螺賽

國民黨中常委林永泰主辦新北戰神盃戰鬥陀螺賽，12日總決賽場合，邀來新北國民黨七、八年級議員參選人合體，展現藍軍新生代相互助攻的凝聚力。

新北里鄰滅火器…里長籲回歸消防局 民政局主張維持現狀

新北全市里鄰滅火器約卅五萬支，多名板橋里長日前在國民黨新北市長參選人李四川座談會中反映，滅火器支出排擠里基層建設經費，各里規模、需求有別，採購及汰換經費易排擠有限的里基費，建議檢討設置原則，有里長建議，里鄰滅火器業務應回歸消防局統籌。但民政局、消防局都主張維持現狀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。