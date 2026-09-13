新莊中港路電桿地下化試挖延宕...民代質疑效率 經發局回應了

新北市新莊中港路上電桿電箱林立行人與車爭道，民代去年11月會勘原定4月試挖卻拖至8月才完成，議員陳世軒質疑市府跨局處溝通延宕，行政效率不彰。經發局解釋，因瀝青供料及解禁程序延遲，新莊公所也澄清並未拒發路證，全案目前已完成試挖。

市議員陳世軒質詢指出，中港路因電桿電箱占道缺乏人行空間，若能將電桿地下化，路面空間就能重新整理規畫給行人通行。他去年11月辦完會勘，訂今年4月試挖。4月詢問進度時，經發局稱因公所有禁挖期延到5月；6月詢問時又變成「1月經發局函請養工處同意免受禁挖管制，養工處6月才同意」；好不容易6月底要送路證試挖，又說廠商稱白天車流太大需改夜間，結果重新申請後卻遭區公所不核發路證。

陳世軒說，經發局從頭到尾沒提過函文養工處的事，搞半天只是在等一紙回文，局處間聯繫作業拖延；且施工時間要改理應在進場前評估好，不該互相推託，過程讓人「一肚子火」。

陳世軒強調，整件事沒有那麼複雜也沒有那麼難，只有要做不做而已，如果挖開是不能做的，至少可以直接回應民眾，確認是條件不佳沒有辦法做電桿地下化，儘速給在地居民一個答案。

新莊區中原里里長黃永昌表示，宏匯廣場建成後許多民眾會從中港路前往宏匯廣場，但中港路沿線狹窄且整排都是電線桿，根本無法劃設標線型人行道，地下化是唯一解方。雖然地方下方有大排水箱涵等管障問題，但遇到就要去克服，不能因為有困難就停擺，應透過工程工法想辦法處理，不能讓電桿繼續影響民眾通行安全。

在新莊住了70年的劉先生表示，中港路這一帶都是老社區路又小條，電線桿立在路邊加上又有停機車，讓很多人走路都沒地方走，倒垃圾時甚至只能排到馬路上十分危險。多次向政府反應都沒辦法改善，希望這次在里長及議員協調推動下，能盡快將電桿地下化，並規劃出人行道及停車空間，保護民眾安全。

在新莊工作的錢先生說，路上型電線桿影響市容而且占用馬路，若騎樓也未淨空，行人只能走到馬路上，而且很多電線桿電線都垂落，一旦大型車輛經過勾到恐釀危險，希望政府單位趕快將電線桿進行地下化。

針對議員質疑拒發路證，新莊區長朱思戎澄清，台電第一次申請在5月，並不符合3、4、7、8、9月的可挖月份；第2次於7月申請後公所便已核准。至於廠商因白天交通太大改至夜間施工被公所拒發路證，朱思戎表示是台電廠商認為白天車流量太大無法施工，才自行改申請晚上，只要在非禁挖期間，公所按程序都會准許並未拒發。朱思戎直言，地方常誤以為路證卡在公所，但回頭清查卻發現是申請書根本還沒送進來，公所無法憑空核准，希望管線單位能加快行政作業。而新莊區中港路未來若要從無到有新建人行道，則需由工務局評估，公所後續將全力配合維護管理。

關於新莊區中港路電桿地下化案，經發局表示該地下化路段全長約500公尺，兩側共有25支電桿，因地下恐有箱涵造成管障，台電擇定3處辦理試挖，原定3至4月試挖，期間因美伊戰爭影響國際瀝青供料，至6月才恢復一般供料，加上向道管機關申請免受禁挖限制，於6月獲准解禁，後續因該路段日間車流量大及夜間施工噪音等因素，已於8月8日完成道路試挖，台電已於9月10日將試挖報告函送議員辦公室與經發局。

經發局指出，新北市纜線地下化比率，截至今年6月底止已下地75.2%。除經發局外，地政局、工務局、城鄉局、捷運局等單位也有辦理電桿地下化。其中經發局從2020年至2025年已下地電桿1323支，今年下地247支。

新莊中港路路邊除電線桿外還有停放的機車。記者黃子騰／攝影

未地下化的電線桿立在路邊，行人只能走在馬路上。記者黃子騰／攝影

許多電線垂落高度甚至僅有2層樓。記者黃子騰／攝影

新莊區中港路電線桿、電箱林立，行人只能走在馬路上。記者黃子騰／攝影

許多電纜線橫亙馬路，一旦被大型車勾到恐釀成事故。記者黃子騰／攝影

行人走在馬路上與車爭道。記者黃子騰／攝影