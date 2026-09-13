搶攻年輕票、親子票 新北藍營青年軍辦戰鬥陀螺賽

國民黨中常委林永泰主辦新北戰神盃戰鬥陀螺賽，12日總決賽場合，邀來新北國民黨七、八年級議員參選人合體，展現藍軍新生代相互助攻的凝聚力。

青年發展基金會董事長連勝文、國民黨青年事務發展委員會主委連勝武也出席，國民黨議員參選人蔡佩呈、王珮宇、蔡政呈、周韋翰、陳以樂大集合。

連勝文、連勝武同台，林永泰表示，兩人同框代表「能文能武，文武雙全」，不僅為參加的學子加油打氣，也是為藍軍新北青年戰隊每一位議員參選人助陣，期待能旗開得勝，連連得勝。

連勝武從主辦單位拿到戰鬥陀螺時笑稱自己手在抖，打趣說「等一下打出去，請大家笑小聲一點」，引起哄堂大笑。連勝文則是架式十足，顯然有練過，連勝文與連勝武組成「文武雙全組」分別與中常委林永泰、議員參選人蔡佩呈、王珮宇、蔡政呈、周韋翰、陳以樂等開戰，意外地由連勝武連取4場勝利，拔得貴賓組頭籌。

連勝文表示，周末通常是陪兒子練籃球的時光，為了參加新北戰神盃戰鬥陀螺賽缺席一次，因為戰鬥陀螺是時下小朋友最愛的活動之一，和大家同樂很有意義。

林永泰表示，新北戰神盃戰鬥陀螺賽是老少咸宜、增進親子感情、遠離3C的好運動，有爸爸幫孩子提著整箱的戰鬥陀螺、支援前線替換，現場大家的眼神都專注著賽事，很少人在滑手機，顯見戰鬥陀螺的吸引力。

國民黨中常委林永泰主辦新北戰神盃戰鬥陀螺賽，總決賽場合，邀來新北國民黨七、八年級議員參選人合體，展現藍軍新生代相互助攻的凝聚力。圖／林永泰提供

國民黨中常委林永泰主辦新北戰神盃戰鬥陀螺賽，吸引親子同樂。圖／林永泰提供

國民黨中常委林永泰主辦新北戰神盃戰鬥陀螺賽，總決賽場合，邀來新北國民黨七、八年級議員參選人合體，展現藍軍新生代相互助攻的凝聚力。圖／林永泰提供