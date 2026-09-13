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獨漏實驗教育生？免費營養午餐逾3000人吃不到 蔣萬安：一周內納入

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市推動國中小免費營養午餐，但非學校型態實驗教育學生卻未被納入，人數逾3500人，議員認為，孩子只是選擇不同的學習方式不應被政策遺漏，學生人口比北市更多的新北也有相關補助申請，呼籲應落實齊頭式平等。聯合報系資料照
北市推動國中小免費營養午餐，但非學校型態實驗教育學生卻未被納入，人數逾3500人，議員認為，孩子只是選擇不同的學習方式不應被政策遺漏，學生人口比北市更多的新北也有相關補助申請，呼籲應落實齊頭式平等。聯合報系資料照

北市推動國中小免費營養午餐，但非學校型態實驗教育學生卻未被納入，人數逾3500人，議員認為，孩子只是選擇不同的學習方式不應被政策遺漏，學生人口比北市更多的新北也有相關補助申請，呼籲應落實齊頭式平等。教育局目前也朝兩方向研議。市長蔣萬安先也允諾，一定會將這些學生納入免費營養午餐範圍中，一周內就會拍板確定實施。

根據統計，115學年度北市參與非學校型態實驗教育者共有3699人，但有家長陳情指出，現行免費營養午餐政策雖擴及國中小且未排富，但對於非學校型態實驗教育學生，卻無提供相關補助，該家長認為這些孩子同樣接受教育，只是選擇不同的學習方式，不應被政策遺漏。

議員王欣儀說，免費營養午餐旨在落實教育平權、減輕家庭負擔，符合條件的國中小實驗教育學生不應被排除，目前共同生活圈的新北市有主動通知實驗教育機構及學校，可提出營養午餐補助申請，顯示實務上已有可行作法「為何新北市做得到，台北市為什麼不能？」究竟是資格認定、經費編列，還是執行方式有困難市府應向家長說明清楚。

教育局長湯志民表示，目前做法是學校供餐，新北市對於非典型實驗教育學生則是直接採用補助金錢方式給予申請。據了解，教育局目前規畫兩種方案一種比照新北直接針對個人金錢補助但無法確實確認學生有吃到午餐，另一種則是採用學校登記要吃飯學生，要學生直接到學校吃飯，但可能對行政上有負擔，目前尚在研議做法中。

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