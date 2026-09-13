聽新聞
0:00 / 0:00
新北里鄰滅火器 里長籲回歸消防局 民政局主張維持現狀
新北全市里鄰滅火器約卅五萬支，多名板橋里長日前在國民黨新北市長參選人李四川座談會中反映，滅火器支出排擠里基層建設經費，各里規模、需求有別，採購及汰換經費易排擠有限的里基費，建議檢討設置原則，有里長建議，里鄰滅火器業務應回歸消防局統籌。但民政局、消防局都主張維持現狀。
不只在板橋，永和區頂溪里長蔡美娟、中和區頂南里長謝森儒、新店區張北里長鄭富濃等人認為，樂見滅火器設置管理回歸消防局統籌。謝森儒說，里基層建設經費明年會調高，全新滅火器一支千元上下，藥劑更換一次要數百元，後續維護占用不少里基費。
新北民政局回應，區公所及里辦公處對轄內滅火器依規定每年至少檢查一次，每三年更換藥劑一次；若製造日期超過十年或難辨識將報廢。
維護經費包含新設、藥劑更換、老舊汰換等，區公所均有編列里基層工作經費、全區設備設施維護費或滅火器相關業務費等多元預算，為求最大效益，此項經費採彈性分配機制，可視各區公所及里辦公處實際需求滾動調整，兼顧公共安全與地方需求。
是否該由消防局接手？新北消防局表示，里鄰滅火器非屬各類場所消防安全設備設置標準規範範疇，里鄰滅火器汰換補助經費編列在民政局，管理權人自行維護較合適。
嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏說，各方資源有限情況下，消防單位能量應放在搶救人命，里鄰滅火器可設在騎樓等風險相對高地點，而非普設。放置點可參考消防局意見，但維管不一定要交給消防承擔。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。