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綠生活音樂節睽違4年回歸新美館 李翊君金曲掀回憶、一青窈壓軸

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）今出席「2026新北市綠生活音樂節」，與歌手李翊君（右）在舞台上合唱經典歌曲「萍聚」，與現場民眾一同重溫熟悉旋律。圖／新北市文化局提供
新北市長侯友宜（左）今出席「2026新北市綠生活音樂節」，與歌手李翊君（右）在舞台上合唱經典歌曲「萍聚」，與現場民眾一同重溫熟悉旋律。圖／新北市文化局提供

「2026新北市綠生活音樂節」今在新北市美術館戶外園區登場，活動睽違4年再度舉辦，今年首度移師新美館，以雙舞台串聯不同世代音樂人。戴愛玲、范逸臣、Saya張惠春、李翊君、派偉俊Patrick Brasca、辛曉琪等歌手輪番開唱，晚間則由日本歌手一青窈壓軸，新北市長侯友宜也到場與民眾同樂。

今年音樂節以「音樂串聯世代，文化延續傳承」為主軸，規畫「GREEN STAGE」及「ROOT STAGE」雙舞台。GREEN STAGE從午後開始，由戴愛玲、范逸臣、Saya張惠春、派偉俊Patrick Brasca、辛曉琪等歌手接力演出，不同世代、不同曲風輪番登場。

侯友宜在李翊君演出前抵達活動現場，向民眾問候，並與全場觀眾合影。隨後李翊君接連演唱「雨蝶」、「苦海女神龍」及「風中的承諾」等經典歌曲，熟悉旋律響起，也吸引不少現場觀眾跟著哼唱。

侯友宜表示，新北市綠生活音樂節睽違4年再度舉辦，今年首度來到新北市美術館，希望透過音樂串聯藝術、城市空間及在地生活，讓不同世代都能找到親近文化的方式。

他說，隨著三鶯線今年6月底通車，新北市美術館及三鶯地區交通更加便利，也帶來更多觀光及休閒人潮，市府持續透過大型文化活動，串聯美術館、鶯歌老街及周邊文化觀光資源，讓民眾搭乘捷運就能走進美術館、參加活動，也進一步認識三鶯地區人文特色。

晚間壓軸則由日本歌手一青窈登台，帶來出道成名作「陪哭」及代表作「花水木」等歌曲，替首日活動收尾。另一側ROOT STAGE則以新生代原創音樂為主，今年透過公開徵選讓新生代樂團登台，首日也邀請曾入圍金曲獎最佳樂團獎的甜約翰擔任嘉賓。

除舞台演出外，園區草地周邊也設有40攤特色創意市集及10攤美食餐車，包含文創選物、插畫手作及在地美食。

音樂節明日持續舉行，GREEN STAGE將由陶晶瑩、孫淑媚、江美琪、蘇慧倫等歌手接力演唱，並由周蕙壓軸；ROOT STAGE則由徵選樂團輪番演出，晚間邀請日本新生代女子樂團Faulieu.壓軸。活動自下午2時30分至晚間9時30分，在新北市美術館戶外園區舉行。

新北市長侯友宜（右）、歌手李翊君（左）與現場觀眾合影，共同記錄「2026新北市綠生活音樂節」熱鬧時刻。圖／新北市文化局提供
新北市長侯友宜（右）、歌手李翊君（左）與現場觀眾合影，共同記錄「2026新北市綠生活音樂節」熱鬧時刻。圖／新北市文化局提供

新北市長侯友宜今出席「2026新北市綠生活音樂節」，表示隨著三鶯線通車，串聯新北市美術館及周邊文化觀光資源，邀請民眾搭捷運到三鶯地區聽音樂、逛美術館。圖／新北市文化局提供
新北市長侯友宜今出席「2026新北市綠生活音樂節」，表示隨著三鶯線通車，串聯新北市美術館及周邊文化觀光資源，邀請民眾搭捷運到三鶯地區聽音樂、逛美術館。圖／新北市文化局提供

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