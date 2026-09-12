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中壢普強里長選舉第二輪已6人領表、3人登記 現任里長：放下心中大石

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園中壢普強里罕見出現無人登記狀況，現任里長江長榮因年滿65歲想退休，也無人接棒。圖／江長慶提供
桃園中壢普強里罕見出現無人登記狀況，現任里長江長榮因年滿65歲想退休，也無人接棒。圖／江長慶提供

桃園中壢普強里罕見出現無人登記狀況，現任里長江長榮因年滿65歲想退休，也無人接棒，結果直到上周五截止登記都無人現身，令他焦急。選委會也發出二次選舉公告，10日起受理候選人登記。中壢區公所統計，目前已有6人領表，3人登記。

江長榮於8日發文，對於28年里民長久以來的支持照顧表達感謝，但他因年滿65歲，已在7月18日宣布退休，心想應該很多有心為民服務的人出來參選，不料等到截止時間，仍無人報名，成為全國唯一里長選舉無人報名的里。

江長榮擔憂，若第二次仍無人登記參選，里長將會是官派，以後要找人都要去公所，「不能因為自己找不到接辦人，讓里民未來4年都不方便」。

中壢區公所說明，普強里里長選舉日前因首輪無人登記，區公所依法公告辦理第二次領表登記。9月7日為第二次領表首日，第二次登記期間自10日起至9月14日截止，目前已有6人領表，3人登記。

聽到已有人領表，江長榮坦言「放下心中的大石頭」，現在可以安心睡覺。他還分享，在他宣布退休時，也曾在志工霍里內餐敘時詢問過多位人選，但都被拒絕，後來透過FB跟LINE群組通知消息，才知「里內以為自己有安排接班人」，才不願出來選。

江長榮說，自己當了7屆28年的里長，除了第一屆有競爭對手，後來都是同額選舉，未來新里長人選出爐後，只要有需要他幫忙的地方，一定會傾囊相授，分享所有經驗，讓普強里愈來愈好。

選委會 中壢 里長 桃園

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