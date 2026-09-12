新北文旦柚展售會周末2天在八里左岸 加碼推出加倍券

新北文旦柚展售會今、明兩天在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉行，共有40個攤位展售蜂蜜、甘藷、竹筍、茶葉及蔬果等農特產，還有「100元換200元」加倍券，讓民眾以超值價格選購農產品。

副市長劉和然下午到場頒發文旦柚評鑑特等獎，八里區柚農李春益不僅在區級評鑑獲得「幸福果饌評鑑」冠軍及「甜柚王」，更在市級評鑑勇奪「特等獎」及「甜柚王」雙項殊榮，再創輝煌紀錄。

李春益栽培文旦柚超過40年，果園面積約6分地，園內大多是老欉樹，他每年採收後必定剪枝矮化樹勢，讓整體果樹充分曬到陽光，促進來年花芽生長，開花期則加強防範病蟲害，以提高結果率。

春季果實生長初期使用基肥促進枝葉發育，中果期後施用追肥，穩定果樹發育並促進糖分累積，才能種出口感細緻、滋味酸甜可口的新北文旦柚。

農業局提醒，文旦柚買回家可先放置在陰涼通風處約5至7天，待「辭水」後果肉更柔軟細緻，吃起來風味最佳。除了現場展售，民眾也可透過「真情食品館」及「小農電舖直銷站」（https://www.gotobali.com.tw/）線上訂購，將最新鮮的新北文旦柚直接送到家。

新北文旦柚展售會今、明兩天在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉行，共有40個攤位展售蜂蜜、甘藷、竹筍、茶葉及蔬果等農特產，還有趣味闖關抽獎遊戲。圖／新北市農業局提供