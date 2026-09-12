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新北原民活動飄毛利風 張泰山分享陪伴孩子逐夢

中央社／ 新北12日電

新北市原住民族聯合文化活動今天舉行，邀毛利族歌謠及舞蹈表演帶來跨海文化交流。前職棒傳奇球星「森林王子」張泰山在論壇中，分享如何透過陪伴與信任，讓孩子走自己的路。

新北原住民族聯合文化活動今年延續「以海為路」主題，強化新北與南島文化的連結，下午活動開始時，由各族群領袖與耆老帶領祈福，向祖靈表達敬意，以及文化傳承與都會區族人彼此認同與理解。

今年原住民青年發聲平台的「原青論壇」邀請體育、工藝、戲劇及影像界的原青交流。前中華職棒球星張泰山、前職棒球員張正偉在論壇中分享自己的心路歷程與體育、教育之間的衝突與平衡。

張泰山表示，原住民經常會遭誤解與刻板印象的貼標籤，他認為，唯有靠自己的努力與實力，就會贏得別人的尊重。他說，擔任教練時仍以陪伴及信任贏得球員的肯定，成為奮鬥的動力，當孩子轟出全壘打後，興奮的彼此擁抱，一切都值得了。

現場有老師提問，有些孩子因為逃避學習而跑去體育班，或因為原住民族身分被學校要求加入體育班，導致其他功課學習低落；張泰山以自己教育孩子的互動方式強調，並不勉強兒子張可洛要打棒球，但在長期陪伴與分析後，孩子終究還是步上棒球生涯。

對於外甥張正偉的棒球之路，張泰山也分享當初為張正偉分析加入哪一個球隊才是穩妥的，但在張正偉堅持勇敢投入職業棒球後，一樣可以贏得許多亮眼的成績。張泰山希望讓更多人看見當代原住民族青年在傳統與現代間找到自己的位置。

隨後，於新北市府市民廣場展開原住民族傳統樂舞競賽，包括多族傳統舞蹈、歌謠與服飾展演。許多都會區的同鄉會擔任傳承重要角色，延續來自部落的歌謠、族語與樂舞，展現平日練唱與團聚的成果。

活動也緊扣南島語族文化交流，來自紐西蘭毛利族文化表演團體Te Pā Tū，最具代表性的毛利傳統哈卡舞（Haka）展現強烈的肢體動作、拍打、跺腳與嘶吼，充滿震撼的力量。

新北市長侯友宜也參加開幕儀式致意，原民局局長Siku Yaway林瑋茜表示，歷年包括美國夏威夷、馬紹爾群島、紐西蘭等多國支援演出，活動已成為新北市重要文化品牌。

張泰山 新北 陪伴

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