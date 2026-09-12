里鄰滅火器該由消防局主政？專家：民眾正確操作、位置設對才是關鍵

「滅火器設置位置才是關鍵，數量不是唯一問題。」早年曾發生停放騎樓機車起火，不僅延燒整排機車，烈火還向上竄燒波及上方住家，十分危險，消防專家林金宏說，在騎樓等處設置滅火器，遇突發緊急狀況，能在第一時間發揮滅火功效，因滅火器長年放置室外，定期維修與保養也很重要。

「自家的防災安全還是要靠自己顧。」林金宏說，滅火器沒必要放在樓梯間，住家一般起火點多是客廳、廚房、臥室或陽台，火警剛發生時，能在起火初期立即撲滅當然最好，若還要跑到梯間拿滅火器再折返屋內搶救，還不如就直接逃至戶外，並打119報案，畢竟人命比財損更重要，若住家內能自備滅火器也是一途。

「里鄰設置滅火器，沒有必要交給消防隊管理。」林金宏認為，民眾學會如何使用滅火器才是最重要的，消防隊只要負責教導民眾如何正確操作滅火器。

財團法人消防安全中心基金會董事長、前消防署長陳文龍說，里長以里基費來設置滅火器，屬於里政系統，身為管理權人，就應負責管理維護責任，消防隊可從旁協助及透過消防營等活動方式，從小扎根，帶民眾認識及如何使用滅火器，才不致於遇到突發狀況手足無措。

嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏認為，新北人口多、工廠多，消防能量必須聚焦在搶救人命，里鄰滅火器若再移轉給消防來管理，勢必增加第一線消防人力負荷。

蘇銘宏說，在有限經費下，里鄰滅火器如何發揮效益是重點，必須把錢用在刀口上，例如騎樓是停放機車熱點，起火風險較高，這類地點有放置滅火器需求，也可剃除一些低風險地點，放置位置可參考消防局意見，但維管不一定要交給消防局承擔。

蘇強調，當各方資源都有限情況下，消防單位人力應該放在搶救上，各里鄰滅火器就設在風險相對較高的場所，而不是廣設滅火器。而且乾粉滅火器的回收也會造成環境汙染，也是另一個值得關注的議題。

里鄰滅火器設置盲點包括鄰民宅太遠、放在上鎖的箱子、被雜物遮住、缺乏夜間照明等。記者王長鼎／攝影