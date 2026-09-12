35萬支滅火器誰負責？里長籲消防安全別再吃里基層建設經費

新北全市里鄰滅火器約有35萬支，多位板橋里長日前在國民黨新北市長參選人李四川座談會中反映，滅火器支出排擠里基層建設經費，各里規模、需求有別，配置滅火器支數也有差異，部分里別負擔沉重，採購及汰換經費易排擠有限的里基費，建議應重新檢討設置原則，有里長建議，滅火器相關業務應回歸消防局統籌。但民政局、消防局都主張維持現狀。

板橋區新民里長陳博盛反映，各里幅員大小、需求不同，配置的滅火器支數落差大，部分里別負擔沉重，建議市府重新檢討設置原則，例如是否每一樓層都要設置，避免制度僵化。

不只在板橋，永和區頂溪里長蔡美娟、中和區頂南里長謝森儒、新店區張北里長鄭富濃等人也認為，若滅火器設置管理能回歸消防局統籌，樂見其成。謝森儒說，里基層建設經費雖然明年會向上調整，全新滅火器一支在一千元上下，藥劑更換一支也要數百元，後續維護占用不少里基費。

新北市民政局指出，全市里鄰滅火器約35萬支，補助里鄰設置滅火器地點，主要設置於建物外一樓或騎樓等出入口屋簷下陰暗處，避免曝曬或雨淋，建議以特定箱體擺放或穩固懸掛於牆面，防止滅火器鋼瓶嚴重鏽蝕，且方便緊急取用之處。里鄰滅火器維護經費包含新設、藥劑更換、老舊汰換等，各區公所均有編列「里基層工作經費」、「全區設備設施維護費」或「滅火器相關業務費」等多元預算，為求預算執行最大效益，此項經費採彈性分配機制，可視各區公所及里辦公處實際需求滾動調整，兼顧公共安全與地方發展需求。

為確保公共安全，區公所及里辦公處對轄內滅火器依規定每年至少檢查一次，每3年更換藥劑一次；若製造日期超過十年或難辨識則會報廢。

對於是否應轉由消防局接手，新北市消防局表示，有關里鄰滅火器非屬各類場所消防安全設備設置標準規範範疇，現行里鄰滅火器汰換補助經費編列來自民政局，建議管理權人對其實際支配管理的場所，應設置並維護其消防安全設備，有關各類場所滅火器汰換、性能檢測及換粉，基於使用者付費原則，應由管理權人自行維護；有關里鄰滅火器相關經費的運用，應依現有機制運作較合適。

「監視器能回歸警察局，滅火器為何不能回歸消防局？統一採購更安全，也更省錢。」市議員劉美芳表示，過去各里內監視器原本也有由里長管理、提供里民調閱使用的情形，後來考量專業管理、維護及權責一致，最終逐步回歸警局統籌。

「治安監視器可以回歸警察專業，消防滅火器是不是也可用同樣邏輯，回歸消防局？」劉美芳指出，若由消防局統一盤點各里實際需求、訂定設置標準，再透過全市或分區統一採購，可避免各里自行採買、規格不一，也有機會藉由採購規模降低單價，後續檢查、換藥、汰換及管理責任會更清楚，讓專業的事回歸專業，消防局最清楚哪裡需要放、該放多少、何時該汰換，與其每個里各自花里基費買，不如由消防局統籌，安全更一致、採購也省錢。

里鄰滅火器設置盲點包括鄰民宅太遠、放在上鎖的箱子、被雜物遮住、缺乏夜間照明等。記者王長鼎／攝影