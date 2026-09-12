不爭第一，讓每個孩子是唯一！支持差異性 新北推「生活陪跑師」制度

為提升社會對神經多樣性兒童及青少年理解與支持，新北市正推動「生活陪跑師」制度，結合心理師、社工、醫療、教育及民間團體資源，以「我陪著你跑」的觀念，調節配速，陪伴每一位青少年穩定成長。

社團法人台灣青少年神經多樣性行動協會今在亞東醫院辦台灣兒童青少年神經多樣性第3屆國際研討會，邀台灣、美國及日本專家，從家庭理解、臨床照護、治療參與到生活技能培養廣泛交換意見，探討「生活陪跑師」制度的推動，期盼讓專業支持從醫療、教育場域延伸至孩子的日常生活。

新北市副市長劉和然、社會局長李美珍、衛生局長陳潤秋、衛福部心理健康司長陳柏熹、教育部學生事務及特教司長蔡宜靜、立委林月琴及國教行動聯盟理事長王瀚陽等人參加。劉和然談到，教改強調多元價值，神經多樣性兒童及青少年需要獲得尊重和支持。過動孩子有的是反應快，聽說讀寫因人而異，不必樣樣爭第一，而是發展出獨特性，只是在與同儕互動上，需要協助情緒調節和適應，這正是新北市推動「生活陪跑師」制度的出發點，結合心理師、社工、醫療、教育及民間團體資源，以「我陪著你跑」的觀念，調節配速，陪伴每一位青少年穩定成長。

亞東紀念醫院院長邱冠明說，國發會預測人口直線下滑，少子化時代，每個孩子都是寶貝，過去教育都是一套標準，一切差異都會被抹平，如今要學習用包容取代苛責、用理解代替誤解，「不在爭第一，要確保每個孩子的唯一！」亞東與市府合作成立首間「兒少神經多樣性共照示範中心」，將協助兒少及家庭銜接醫療、教育與社會資源。

台灣青少年神經多樣性行動協會理事長暨亞東兒少神經多樣性共照中心主任甄瑞興指出，神經多樣性不是一個醫學臨床診斷，是一個涵蓋因大腦發育差異而有不同大腦運作方式的自閉症、ADHD、閱讀障礙、發展性協調障礙、妥瑞氏症等的統稱。美國資料顯示，約3.2%的8歲兒童被辨識為自閉症類群障礙；另有約11.4%的兒童在18歲前被診斷為ADHD，凸顯及早辨識與支持的重要性。他自嘲說，自己小時候也說不定是自閉症，只是當時醫療不發達，沒有進一步診斷。他提出神經多樣性十大警訊，包含執行功能、社交溝通困難、注意力、工作記憶問題、感官敏感、情緒調節、頑固或過度專注、重複行為或思考模式等。

亞東兒發中心主任林育如說明ADHD、自閉症、學習障礙及焦慮與情緒調節困難等常見狀況。全球自閉症盛行率約1%，相當於每1000人約有10人。孩子看似不聽話、散漫或情緒失控，背後可能是神經調節與認知功能差異；同樣診斷在不同孩子身上，也可能呈現完全不同的特質與需求，應先理解孩子卡在哪裡，再提供適切協助。

美國Telos北校區執行總監Barry Fell分享生活技能培養、住宿型治療機構運作及提升治療效益的實務經驗。他認為，生活陪跑並非取代治療，而是協助青少年將情緒調節、時間管理、溝通及責任感等能力實際運用於日常生活。日本東京國際基督教大學社區心理學榮譽教授笹尾敏明（Dr. Toshiaki Sasao）指出，神經多樣性兒少面對的霸凌、拒學、孤立及家庭壓力，不能只從個人診斷理解，也應檢視家庭、學校與社區環境是否具備足夠的彈性與支持，讓不同特質的孩子都能參與社會、建立歸屬感並發揮所長。

新北市副市長劉和然表示，新北將串聯醫療、教育及社政資源，透過共照中心與「生活陪跑師」制度，結合心理師、社工、醫療、教育及民間團體資源，以「我陪著你跑」的觀念，調節配速，陪伴每一位青少年穩定成長。圖／亞東醫院提供

立委林月琴表示，社會應理解神經多樣性兒少的需求，提供多元支持，並強化跨部會合作。圖／亞東醫院提供

衛福部心理健康司長陳柏熹表示，政府將串聯心理健康與兒少家庭服務資源，幫助更多有需要的孩子。圖／亞東醫院提供

亞東醫院院長邱冠明表示，亞東醫院與新北市衛生局合作成立新北市首間「兒少神經多樣性共照示範中心」，將協助兒少及家庭銜接醫療、教育與社會資源。圖／亞東醫院提供

甄瑞興主任指出，神經多樣性涵蓋自閉症、ADHD等不同大腦運作特質，他提出神經多樣性十大警訊，包含執行功能、社交溝通困難、注意力、工作記憶問題、感官敏感、情緒調節、頑固或過度專注、重複行為或思考模式等。圖／亞東醫院提供