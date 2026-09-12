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蔣萬安幫民眾黨議員張志豪站台 小雞們吐心聲「兄弟登山各自努力」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今上午出席民眾黨議員張志豪競總成立大會。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今上午出席民眾黨議員張志豪競總成立大會。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安拚連任，喊出藍白席次最大化，儘管藍營北市黨部稱蔣不會單獨站台，只會現身民眾黨「聯合造勢」場合，蔣今上午仍出席同樣爭取連任的議員張志豪競總成立大會。是否也要邀蔣站台，其他小雞認為，「兄弟登山，各自努力」，不強求也不為難。

2026九合一選舉

北投士林選區議員黃瀞瑩直言，議員選舉是多席次選舉，不是幾次站台，票數可能就會有什麼太多變化，這是大家在市政合作4年的默契，對張志豪而言是一種肯定；未來70幾天，民眾黨小雞們共識還是「兄弟登山，各自努力」。接下來，她要大打陸戰，例如掃市場、站路口、追垃圾車，跟選民面對面比較實際。

內湖南港選區議員陳宥丞表示，2028重返執政是藍白最大價值，過程中，不是小雞就能決定，而是母雞的智慧。一直以來，雙方都盡量往能夠合作的方向努力，但是偶爾的放話、消息會造成分裂，或是民眾黨、國民黨支持者的誤解，這才是最大的問題。

陳宥丞說，今年沒有成立競選總部，而是電影獻映大會，播放競選影片，沒有致詞的安排。也坦言，不是不邀，怕他說要主動邀，會不會造成蔣市長、大家的困擾，但如果未來活動形式允許，會持開放態度。

中山大同選區議員林珍羽說，志豪哥的政壇好人緣，在這場活動看得出來；這場並非藍白聯合造勢，大家不用刻意擴大解釋，現任市長支持現任議員連任，是自然、合情合理的事情。

林珍羽表示，一個成熟的政治工作者、政黨之間合作本來就是不要互相為難，國民黨、民眾黨都有各自政黨的主體性，在府會關係合作之下，民眾黨一定會支持好的政策。至於蔣市長有沒有時間則看他個人的安排，不強求也不為難，自然就好，如果他有這個心，自己也非常歡迎。

中正萬華選區議員參選人吳怡萱說，「如果有任何機會或同台的可能，當然盡可能地爭取」，例如之前她的競總暖屋，蔣市長有送花籃致意，而9月下旬在中正區舉辦一場沒有政治性的親子活動，她已經發出邀請，希望身為三寶爸的蔣市長有空可以一起看表演，但吳也知道蔣有一些選舉或同黨壓力，自己順其自然。

吳怡萱直言，蔣在中正萬華的支持度非常高，如果兩人能夠同框，對她是加持，未來競總成立或大型活動，有機會還是會主動邀請。

松山信義區議員參選人許甫表示，今天張志豪競總成立，其他參選人全都是來幫忙他，並不是6隻小雞的聯合造勢。是否邀蔣萬安站台，他認為，自然就好，畢竟選舉殘酷，可以理解國民黨不讓蔣為白營站台的考量，本來就是要靠自己努力，多一點人支持是加分，但不能把這些加分視為理所當然。

許甫說，下周競總成立不會邀蔣萬安，但一些戶外、親子等政治意味不濃的活動，他還是會邀請，屆時看蔣是否公務繁忙，若有時間可以過來看看，一切交給市府團隊做專業的考量。

民眾黨北市議員張志豪（右三）力拚連任，今舉辦競總成立大會，同樣要參選的議員黃瀞瑩（左起）、吳怡萱、林珍羽、許甫（右二）、陳宥丞（右一）到場力挺。記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員張志豪（右三）力拚連任，今舉辦競總成立大會，同樣要參選的議員黃瀞瑩（左起）、吳怡萱、林珍羽、許甫（右二）、陳宥丞（右一）到場力挺。記者林佳彣／攝影

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