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中和鎮南宮捐贈災勘車與救災裝備 挹注消防第一線救災量能
秉持「取之於社會，用之於社會的精神，新北市中和鎮南宮今天捐贈災情勘查車、救災裝備器材給消防局。中和鎮南宮主任委員謝金德代表致贈，新北市消防局專委鍾世銘代表受贈並回贈感謝狀與紀念品，展現地方信仰團體回饋社會、攜手守護家園的具體行動。
謝金德說，鎮南宮深耕中和數十年，長期熱心地方公益，除每年舉辦活動凝聚社區善念外，亦定期捐贈物資與善款關懷弱勢團體及偏鄉家庭。此次主動捐贈災情勘查車及救災器材，盼能協助提升第一線消防人員的勤務執行與救援能量，發揮民間信仰團體守護地方的正向力量。
新北市消防局長陳崇岳指出，感謝中和鎮南宮的慷慨善舉，此次捐贈的災情勘查車與裝備，將大幅強化中和地區即時掌握災情、載運救災人員及調度應變器材的能力。消防局期盼藉由鎮南宮的善行發揮拋磚引玉之效，吸引更多民間團體與企業共同投入公共安全事務，攜手打造安全宜居的新北市。
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