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土城醫院攜台北長庚、長青護家 陽明山辦健康森林家庭日
長庚醫療體系與國家公園署簽署合作備忘錄後，首波實踐活動今登場。土城醫院攜手台北長庚醫院及長青護理之家，帶領約120名同仁與眷屬走進陽明山國家公園，儘管現場下著大雨，仍透過生態導覽、無痕山林、低碳旅遊及健康促進等方式，實際參與環境永續行動。
長庚醫療財團法人與內政部國家公園署去年12月15日簽署「永續環境行銷宣傳與保育趨勢交流合作意向備忘錄」，希望結合醫療體系健康照護專業與國家公園自然環境資源，推動生態保育、淨零排放及永續健康。
土城醫院今聯合台北長庚醫院及長青護理之家舉辦「2026長庚體系三院區聯合ESG健康森林家庭日」，安排同仁及眷屬走訪陽明山冷水坑、夢幻湖周邊步道，並由專業人員進行生態導覽，認識秋季芒花及當地自然生態。
土城醫院院長賴旗俊表示，今天雖遇大雨，約120名同仁及眷屬仍參與活動。醫療人員平日臨床工作繁忙，藉由活動讓不同院區同仁及家人走到戶外，也把環境教育與健康促進融入休閒活動。
活動也導入「無痕山林（LNT）」概念，鼓勵參與者自備環保用品、減少一次性垃圾，交通則以團體遊覽車取代個別開車，希望降低交通碳排；另搭配綠色餐飲及健康休閒體驗，讓參與者在親近自然的同時，也將永續概念落實在日常行動。
院方表示，此次活動是長庚體系與國家公園署簽署MOU後的重要實踐起點，希望從減少垃圾、珍惜自然環境等小習慣開始，再由同仁帶回家庭生活。未來也將持續結合醫療體系與公部門資源，推動環境教育、健康促進及社會共好相關活動，讓醫療照護影響力從院區延伸至家庭、社區與自然環境。
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