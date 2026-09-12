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土城醫院攜台北長庚、長青護家 陽明山辦健康森林家庭日

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
土城醫院攜手台北長庚及長青護家走進陽明山國家公園落實生態環保與健康永續。圖／土城醫院提供
土城醫院攜手台北長庚及長青護家走進陽明山國家公園落實生態環保與健康永續。圖／土城醫院提供

長庚醫療體系與國家公園署簽署合作備忘錄後，首波實踐活動今登場。土城醫院攜手台北長庚醫院及長青護理之家，帶領約120名同仁與眷屬走進陽明山國家公園，儘管現場下著大雨，仍透過生態導覽、無痕山林、低碳旅遊及健康促進等方式，實際參與環境永續行動。

長庚醫療財團法人與內政部國家公園署去年12月15日簽署「永續環境行銷宣傳與保育趨勢交流合作意向備忘錄」，希望結合醫療體系健康照護專業與國家公園自然環境資源，推動生態保育、淨零排放及永續健康。

土城醫院今聯合台北長庚醫院及長青護理之家舉辦「2026長庚體系三院區聯合ESG健康森林家庭日」，安排同仁及眷屬走訪陽明山冷水坑、夢幻湖周邊步道，並由專業人員進行生態導覽，認識秋季芒花及當地自然生態。

土城醫院院長賴旗俊表示，今天雖遇大雨，約120名同仁及眷屬仍參與活動。醫療人員平日臨床工作繁忙，藉由活動讓不同院區同仁及家人走到戶外，也把環境教育與健康促進融入休閒活動。

活動也導入「無痕山林（LNT）」概念，鼓勵參與者自備環保用品、減少一次性垃圾，交通則以團體遊覽車取代個別開車，希望降低交通碳排；另搭配綠色餐飲及健康休閒體驗，讓參與者在親近自然的同時，也將永續概念落實在日常行動。

院方表示，此次活動是長庚體系與國家公園署簽署MOU後的重要實踐起點，希望從減少垃圾、珍惜自然環境等小習慣開始，再由同仁帶回家庭生活。未來也將持續結合醫療體系與公部門資源，推動環境教育、健康促進及社會共好相關活動，讓醫療照護影響力從院區延伸至家庭、社區與自然環境。

土城醫院院長賴旗俊（左八）、長青護理之家主任倪同芳（左七）與陽明山國家公園擎天崗管理站主任陳彥伯（左五）、遊憩服務科長徐子麒（左六）與導覽志工及長庚福利團隊合影。圖／土城醫院提供
土城醫院院長賴旗俊（左八）、長青護理之家主任倪同芳（左七）與陽明山國家公園擎天崗管理站主任陳彥伯（左五）、遊憩服務科長徐子麒（左六）與導覽志工及長庚福利團隊合影。圖／土城醫院提供

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