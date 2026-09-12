三重重安街連2晚封閉 往忠孝橋車流改道、公車不停靠

新北市養工處將辦理三重中山高架橋墩P9排水鋼槽更換工程，9月14、15日每晚11時至翌日清晨6時，將全面封閉重安街91號前、往忠孝橋方向道路，忠孝幹線及662路公車也將同步改道，並暫停停靠「重安街口」站，提醒民眾提前規畫動線。

養工處表示，封閉範圍位於中山高架橋P9至P8路段，施工期間往忠孝橋方向車輛，可提前改走集美街、新興路，再接回重安街上忠孝橋；也可由中正南路接重安街上橋。

公車部分，忠孝幹線及662路線施工期間將暫停停靠「重安街口」站，並改走集美街、新興路後銜接中正南路，乘客需提前至鄰近站點搭乘。

養工處長鄭立輝表示，本次排水鋼槽吊裝及更換作業分兩天夜間進行，希望避開日間尖峰車流，降低對交通影響。

養工處指出，現場將設置交通安全管制設施及改道告示牌，並安排交維人員引導車流；若施工期間遇雨，工程將順延。提醒用路人行經三重重安街、忠孝橋周邊時，提前改道並配合現場交通指揮。