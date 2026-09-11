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遊蕩犬、餵貓爭議誰來解？新北把動保帶進社區培力里長成為第一線

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市動保處今天辦理「友善動物社區治理研習」，共有8個行政區18名里長參加。圖／新北市動保處提供
新北市動保處今天辦理「友善動物社區治理研習」，共有8個行政區18名里長參加。圖／新北市動保處提供

流浪狗怎麼處理？有人餵貓引發鄰居爭議怎麼辦？新北市動保處今天辦理「友善動物社區治理研習」，不只教里長認識政策，更把遊蕩犬貓、餵養爭議、飼主責任及動物救援等社區常見問題搬上課堂，讓里長知道如何「用對資源、解決問題」，把動保第一線延伸到社區。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，動物問題發生在街頭巷弄，最先看到的往往不是動保人員而是里長。面對同一隻動物，居民可能有不同感受，有人擔心安全、有人願意照顧，里長因此經常成為居民與政府之間的第一座橋梁。與其等衝突擴大才通報，不如先知道問題怎麼判斷、資源怎麼找，才能更快找到解方。

此次研習邀請「有實際經驗的里長」分享第一線實務作為，新店區小城里長郭仁澤分享成立「愛心認養小棧」，讓等待認養的犬貓走出動物之家，把「認養」直接帶進居民生活圈。

桃園區中聖里長崔美瑛跨區分享她打造人貓共存友善社區的經驗，從一隻動物的救援一路串起社區資源；透過這些第一線案例，讓參與里長看到，不只能「幫忙通報」，還能協助溝通、媒合資源，甚至把動物問題變成社區共同參與的行動。

研習過程也讓里長了解動物之家運作過程，從犬貓收容、照護到認養等每天面對的工作，也了解為什麼遊蕩犬貓不能只是「抓走就好」，後續還涉及絕育、飼主責任、認養及源頭管理，並實際觀察犬隻活動空間及友善動物設施，讓里長實際了解動物之家運作。

新北市動保處表示，農業部115年「遊蕩犬社區管理計畫」強調社區參與，透過家犬登記、源頭絕育及飼主責任等措施，降低人犬衝突。本次研習讓里長增加一套「動保解題工具」，面對遊蕩犬、餵養爭議或受傷動物，知道如何協調及連結資源。此次共有樹林、土城、鶯歌、淡水、八里、新店、中和及三重等8區共18位里長參與，未來將持續串聯基層與民間力量，讓動保走進社區，建立「有人協調、有人接手、找得到資源」的友善動物網絡。

里長 新北 流浪狗

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