從礦脈到永續 黃金博物館10/2國際論壇聚焦礦山新生

新北市黃金博物館將於10月2日舉辦第二屆礦山學國際論壇，以「礦脈新生—從地方知識到國際鏈結」為主題，邀請跨國學者從博物館、文化景觀及地方永續，探討礦山文化的新可能。

黃金博物館館長林文中以新聞稿表示，「礦脈」除象徵金、銅等自然資源，也串聯歷史記憶、產業技術、地方文化及人群交流。第二屆論壇不只是回顧礦業歷史，更將礦山視為持續生成的知識場域。

他說，論壇邀集台灣、日本、越南學者及文化機構、實務工作者，希望透過跨國對話，讓礦山由被保存的文化資產，進一步成為連結地方與世界的文化節點。

論壇邀集日本筑波大學教授黑田乃生、越南地質科學與礦產研究所執行副主任阮春南、琉球大學教授波多野想、國立成功大學博士後研究員黃克峻，以及黃金博物館、台灣電力公司、大溪木藝生態博物館、野柳地質公園等代表與談。

活動上午由波多野想主講「礦域論2.0—群島記憶」，從群島視角重新思考礦業場域作為跨地域知識網路的可能性。接續以「博物館」、「文化景觀」、「地方永續」3大專題展開討論，並安排綜合論壇交流，呈現台灣及東亞、東南亞礦山文化案例。

新聞稿表示，論壇即日起開放報名，並提供線上直播。實體參與者可於活動當日免費參觀博物館，獲贈「礦山誌」1本，另可憑學員證至合作店家享優惠。10月3日另規劃2場「礦山學走讀」，帶領與會者深入認識礦山遺址及人文故事。報名資訊可搜尋「2026第二屆礦山學國際論壇」報名網頁。