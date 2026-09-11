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八里區下庄市場人行道破損不平 議員會勘改善

觀天下／ 記者許端驛/八里報導
會勘決議將針對市場建築兩側的退縮空間人行道進行整體改善。圖／紅樹林有線電視提供
會勘決議將針對市場建築兩側的退縮空間人行道進行整體改善。圖／紅樹林有線電視提供

位於新北市八里區的下庄市場周遭人行道，長期面臨鋪面破損、地基不平與積水等問題，高低落差明顯的凹凸，更導致前往採買的民眾跌倒受傷。考量到該棟建築物不僅一樓是傳統市場，樓上更設有圖書館、幼兒園、托嬰中心以及托老中心，每日皆有眾多長輩與學童頻繁進出，為此，新北市議員鄭宇恩特別會同新北市市場處與八里區公所等相關單位前往現場會勘，力求盡速全面翻新，還給民眾一條平坦好走的安全通道。

新北市議員鄭宇恩表示，根據現場會勘狀況，下庄市場正門與後門兩側的人行道屬於建築物退縮空間，主要作為公眾通行的行人步道。然而，該路段疑似受到周邊樹木竄根影響，以及地基流失情況，導致地磚遭到擠壓變形，整體鋪面狀況十分不佳，每逢降雨，低窪與凹陷處更容易形成水坑，讓行人的通行難上加難。

市議員於會勘中明確要求，必須優先釐清樹根竄根對鋪面造成的破壞程度，並針對所有的破損、凹陷與積水處進行全面且逐一的修繕。經過跨單位協調，各方決議將針對市場建築兩側的退縮空間人行道進行整體改善，並定下明確時程，期盼於四十五天內順利尋得廠商完成估價並盡速進場施工。宇恩強調，後續的施工必須確保鋪面平緩，讓輪椅族、長輩與幼童都能安心進出。

此外，鑒於市場處在處理人行道修繕與工程業務上十分辛勞，宇恩也表示，未來將在市議會積極推動新制，爭取將公有設施基地內的退縮範圍納入新北市的「道路養護考評」機制之中。透過制度面的改革，讓具備道路養護專業的單位來接手人行道的日常維護工作，不僅能減輕非工程單位的業務負擔，更能從根本確保人行道長久維持平整與安全，落實友善行人的終極目標。

八里 議員 人行道

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