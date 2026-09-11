華山基金會志工相聚共學 汐止區江北里備佳餚共餐

華山基金會汐止站在地服務，為了讓長期以來關懷獨居長輩的志工們能夠放鬆一下、大家互相情感交流，今(11)日特別和汐止區江北里合作，在活動中心舉辦志工研習活動，當天主題是用電安全，里長更發動志工，準備炒米粉、炸地瓜芋頭等美味佳餚一起共餐。

江北市民活動中心好熱鬧，華山基金會基隆新北站舉辦志工聯誼活動，而主角就是平時關懷獨居長輩的志工們，除了為志工們慶生，當天還安排了居家用電安全講座，帶著志工學習成長，在拜訪長輩時也能用的上。

華山基金會基隆新北區長魏鉉益表示，今天舉辦115年第三季的義工聯誼活動，華山基金會服務弱勢長輩，都是靠義工幫忙，所以，透過這樣活動，感謝他們，不管是慶生會還是教育訓練，就是希望他們在做義工的過程中也能有情感上的聯結。

華山基金會和江北里辦公處聯合舉辦志工聯誼，暖心相聚、共學成長，讓平時辛苦的志工們能夠放鬆一下心情，尤其最近他們都要忙著做中秋節關懷，所以，利用這時間，大家情感交流，志工們說，可以服務長輩很開心，一做就是20年。

華山基金會志工說，當時就是想到自己也會老，所以，就想服務老人，結果一做就是20年，自己做的很開心，老人家都一個人住，有些子女都不在身邊，看到志工去就會很開心，有時候聊到都不讓人走，一開始還有阿嬤覺得是詐騙，熟了以後，只要一見面就聊不停，長輩說自己一個人真的很孤獨，有時候需要的不是什麼東西，就只是需要有人陪他聊聊天、聽聽他們說話，就是需要陪伴。

江北里長謝祚敏提到，每一年都會舉辦華山基會共餐，這些志工一整年付出關心長輩，趁著這機會大家來相聚也共餐吃飯，由里辦公處準備，動員了志工，一大早就開始忙著炒菜煮湯，他們也會把自己種的菜，像是南瓜或是地瓜葉，拿來分享。

新北市議員白珮茹指出，今天來江北里共餐，同時也和華山基金會的志工一起享用美食，也很感謝江北里志工這群老菩薩們，一早就來準備這麼豐盛的午餐，忙了一上午，都滿身大汗，但是大家一起種福田，很有愛心。

當天新北市議員白珮茹也到場關心，肯定志工們長期以來為長輩的付出，接著中午時間一到，大家一起吃飯，江北里動員志工，一大早就忙著烹煮美味佳餚，端出了炒米粉、冬瓜湯、以及志工們自己種的地瓜葉及南瓜都拿來分享，做成一道道美味佳餚一起共餐。