汐止區防災公園整備演練 開24區域增第二收容所

為了因應全球氣候變遷，災害類型複合化，今(11)日汐止區公所辦理「115年度防災公園整備點檢及開設抽測演練」，希望在災害發生前，預先做好各項整備措施，提升防災效率及效能，值得一提的是這次增開好幾個站點，並且在公所11樓加開第二收容所。

模擬發生強烈地震，災害應變中心開設，並陸續接獲通報相關災情，指揮官隨即指示開設防災公園並成立前進指揮所，進行避難收容，設置包括協作中心、安置登記區、物資發放區、宗教撫慰區及寵物收容區等24個區域，當天也模擬幾個情境演練，除了有孕婦送醫，還有人突然昏倒該怎麼辦，考驗現場應變能力。

汐止區副區長葉振宜表示，今天是115年防災公園無預警演練，平常就是防災重於救災，先決勝在千里，所以，特別動員了相關的防災企業及各里辦公處、民間團體，同心協力做好演練，因為，面對極端氣候，公所也要做好應變。

這次演練結合汐止警分局、衛生所、清潔隊、自來水、電力公司，及防災企業，里辦公處、學校等單位，一同參與演練，值得一提的是，今年總共規劃了24個區域，並且模擬收容人數達到上限，緊急在公所11樓禮堂，加開第二收容所。

這次結合各界人力，共130人參與演練，透過收容演練情境，強化志工在災害發生時，協助緊急避難的能力，今年汐止區公所設置 2 處以上避難收容所開設流程，提升防災效率及效能。