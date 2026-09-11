快訊

美國CPI數據出爐 台指期夜盤反轉急衝大漲回應

U18亞青／中華隊5局10：0扣倒菲律賓 明與日本爭冠軍戰門票

對比照引鼻酸…北京女被拐山東26年終返家 關鍵字疑遭陸社群封鎖

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止區防災公園整備演練 開24區域增第二收容所

觀天下／ 記者陳惠玲/汐止報導
透過收容演練情境，強化志工在災害發生時，協助緊急避難的能力。圖／觀天下有線電視提供
透過收容演練情境，強化志工在災害發生時，協助緊急避難的能力。圖／觀天下有線電視提供

為了因應全球氣候變遷災害類型複合化，今(11)日汐止區公所辦理「115年度防災公園整備點檢及開設抽測演練」，希望在災害發生前，預先做好各項整備措施，提升防災效率及效能，值得一提的是這次增開好幾個站點，並且在公所11樓加開第二收容所。

模擬發生強烈地震，災害應變中心開設，並陸續接獲通報相關災情，指揮官隨即指示開設防災公園並成立前進指揮所，進行避難收容，設置包括協作中心、安置登記區、物資發放區、宗教撫慰區及寵物收容區等24個區域，當天也模擬幾個情境演練，除了有孕婦送醫，還有人突然昏倒該怎麼辦，考驗現場應變能力。

汐止區副區長葉振宜表示，今天是115年防災公園無預警演練，平常就是防災重於救災，先決勝在千里，所以，特別動員了相關的防災企業及各里辦公處、民間團體，同心協力做好演練，因為，面對極端氣候，公所也要做好應變。

這次演練結合汐止警分局、衛生所、清潔隊、自來水、電力公司，及防災企業，里辦公處、學校等單位，一同參與演練，值得一提的是，今年總共規劃了24個區域，並且模擬收容人數達到上限，緊急在公所11樓禮堂，加開第二收容所。

這次結合各界人力，共130人參與演練，透過收容演練情境，強化志工在災害發生時，協助緊急避難的能力，今年汐止區公所設置 2 處以上避難收容所開設流程，提升防災效率及效能。

氣候變遷 汐止 災害

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

核安第32號演習圓滿落幕 首次加入無人機送藥演練

汐止區橫科里花圃展新貌 會勘盼做實體人行道更安全

北市民權東路工地損鄰 蔣萬安：已勒令停工、協助受災戶求償

北市工地損鄰害民宅下陷 建管處勒令停工、重罰9萬

相關新聞

1017上凱道反兒虐？ 沈伯洋喊願意參加：但須確認行程

台北市長蔣萬安今赴北市議會備詢時，無黨籍議員徐立信邀請10月17日上凱道反虐童，並希望簽名。蔣萬安表示會再研究、沒有簽名。民進黨北市長參選人沈伯洋今赴松山機場時受訪，他說，任何願意改變此制度的活動都願意參加，但還有段時間會看下行程。

嘆家族求助無門 林口地主土地被占還遭公務員嗆「官司贏了再還你」

新北市議員李宇翔今天在議會指出，國民黨新北市長參選人李四川當年擔任副市長處理林口工程爭議時，對土地遭占用地主態度不佳，陳情人王小姐再指，家族位於小琉球的土地遭到剷平，就是李四川胞弟涉入案件的土地。

遊蕩犬、餵貓爭議誰來解？新北把動保帶進社區培力里長成為第一線

流浪狗怎麼處理？有人餵貓引發鄰居爭議怎麼辦？新北市動保處今天辦理「友善動物社區治理研習」，不只教里長認識政策，更把遊蕩犬貓、餵養爭議、飼主責任及動物救援等社區常見問題搬上課堂，讓里長知道如何「用對資源、解決問題」，把動保第一線延伸到社區。

新北社工缺額129人 議員黃淑君促補人力更要顧人身安全

社工低薪、工作壓力大，新北市議員黃淑君今天在議會質詢指出，新北社工人力仍有129人缺額，且家暴防治中心去年離職率高達11%、有21人離職，保護性社工長期面臨高壓與高風險工作環境，要求市府除留才，也應建立社工與警方的協力訪視機制；新北市長侯友宜表示，只要社工評估有風險，警察單位就有陪同訪視的機制，更細緻做法，會持續由社會局、警察局研議精進。

社宅無障礙設計卡卡 新北市議員陳乃瑜：通用設計不能只顧輪椅族

新北市議會今天總質詢，民進黨新北市議員陳乃瑜指出，新北社宅5%房型採通用及無障礙設計，但她接獲一名重度脊髓性肌肉萎縮症患者陳情，雖住進通用無障礙房型，卻因空間動線問題，移位機無法順利轉彎，也曾因照顧員協助洗澡時抱扶而摔落受傷，市府要求住戶自行提供移位機規格、施工圖說及專業廠商評估資料，太過冷漠。

影／徐立信當面邀1017上凱道反虐童 蔣萬安態度曝光

台北市長蔣萬安7月號召民眾上凱道反毒油，但今天無黨籍議員徐立信邀請他10月17日一起上凱道反虐童、簽名承諾，蔣萬安稱時間會在研究，也沒有簽名，他稱因為議場上本來就不會做此動作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。