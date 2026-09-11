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嘆家族求助無門 林口地主土地被占還遭公務員嗆「官司贏了再還你」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員李宇翔今天陪同陳情人王小姐出面控訴國民黨新北市長參選人李四川。記者葉德正／攝影
新北市議員李宇翔今天陪同陳情人王小姐出面控訴國民黨新北市長參選人李四川。記者葉德正／攝影

新北市議員李宇翔今天在議會指出，國民黨新北市長參選人李四川當年擔任副市長處理林口工程爭議時，對土地遭占用地主態度不佳，陳情人王小姐再指，家族位於小琉球的土地遭到剷平，就是李四川胞弟涉入案件的土地。

林口王小姐表示，父親一直不解林口土地為何會遭到占用，多年來持續向相關單位反映，卻換來非常多官司，必須要一直去跑法院，父親最後因這些事情導致癌症復發過世，家族十多年來求助無門，還有公務員嗆「官司打贏了我再還你」。

王小姐說，居民並非反對地方建設，但有建設不代表必須侵害居民土地，或把居民權利全部抹滅。

除林口土地爭議，王小姐也提及家族位於屏東小琉球的土地，2017年收到屏東縣政府通知，指出當地土地出現衛星變異，要求她前往處理，當時與屏東縣政府人員會勘時，發現家族開基祖墓地所在的山頭「整個山頭被剷平了」，這起小琉球土地爭議涉及李四川的弟弟。

李宇翔說，除林口舊街的土地爭議，王小姐母親在小琉球的土地也遭指控受到侵害，甚至牽涉祖墳遭破壞等情況，李四川的回應輕描淡寫，他做的重大決定侵害民眾財產，讓地主第二代要持續面對訴訟，希望現任新北市長侯友宜盡速查清真相。

李四川競選辦公室回應，有關屏東小琉球相關土地事件，李四川態度始終一致，任何人有不法行為，一切依法究辦，沒有例外。

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