聽新聞
0:00 / 0:00
嘆家族求助無門 林口地主土地被占還遭公務員嗆「官司贏了再還你」
新北市議員李宇翔今天在議會指出，國民黨新北市長參選人李四川當年擔任副市長處理林口工程爭議時，對土地遭占用地主態度不佳，陳情人王小姐再指，家族位於小琉球的土地遭到剷平，就是李四川胞弟涉入案件的土地。
林口王小姐表示，父親一直不解林口土地為何會遭到占用，多年來持續向相關單位反映，卻換來非常多官司，必須要一直去跑法院，父親最後因這些事情導致癌症復發過世，家族十多年來求助無門，還有公務員嗆「官司打贏了我再還你」。
王小姐說，居民並非反對地方建設，但有建設不代表必須侵害居民土地，或把居民權利全部抹滅。
除林口土地爭議，王小姐也提及家族位於屏東小琉球的土地，2017年收到屏東縣政府通知，指出當地土地出現衛星變異，要求她前往處理，當時與屏東縣政府人員會勘時，發現家族開基祖墓地所在的山頭「整個山頭被剷平了」，這起小琉球土地爭議涉及李四川的弟弟。
李宇翔說，除林口舊街的土地爭議，王小姐母親在小琉球的土地也遭指控受到侵害，甚至牽涉祖墳遭破壞等情況，李四川的回應輕描淡寫，他做的重大決定侵害民眾財產，讓地主第二代要持續面對訴訟，希望現任新北市長侯友宜盡速查清真相。
李四川競選辦公室回應，有關屏東小琉球相關土地事件，李四川態度始終一致，任何人有不法行為，一切依法究辦，沒有例外。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。