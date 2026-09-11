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深耕雙溪平林里17年 黃添松再拚連任照顧里民

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
里長盼為平林里爭取更多建設與福利，讓家鄉越來越好。圖／觀天下有線電視提供
里長盼為平林里爭取更多建設與福利，讓家鄉越來越好。圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區平林里長黃添松，今年再度投入里長選舉，深耕地方17年的他，持續獲得里民支持，今年依舊是同額競選。長年服務地方，黃添松深知偏鄉資源相對不足，因此始終把照顧里民視為第一要務，積極爭取各項建設，希望一步一步改善里內生活環境。

除了爭取建設，黃添松也將環保資源轉化成照顧里民的力量，推動黃金資收站，透過資源回收變賣所得，回饋作為里民醫療補助、獎學金等用途，讓環保不只是維護環境，也能實際幫助有需要的居民。黃添松表示，希望在偏鄉資源有限的情況下，透過里辦公處能多做一些，讓老弱、學生以及有需要的家庭都能獲得更多照顧。

一路走來，黃添松也特別感謝里內環保志工的長期陪伴，十多年來，志工們不論風吹日曬，都願意跟著里長一起投入環境維護及資源回收工作，成為推動地方事務最重要的後盾。黃添松表示，有這群志工在背後一起努力，讓他做起事情更有力量，也會繼續往前衝，為平林里爭取更多建設與福利，讓家鄉越來越好。

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