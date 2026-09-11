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溫柔堅毅守護弓橋 瑞芳弓橋里朱靜琪親力親為服務里民

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
里長的工作看似瑣碎，卻都與里民日常生活息息相關。圖／觀天下有線電視提供
里長的工作看似瑣碎，卻都與里民日常生活息息相關。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區弓橋里長朱靜琪今年登記參選里長，爭取持續為里民服務。身為女性里長，她待人溫柔親切，面對里內大小事務卻展現堅毅的一面，無論環境整理、里民需求或地方大小問題，總是親力親為，希望第一時間替里民處理、解決。

弓橋里長朱靜琪表示，里長的工作看似瑣碎，卻都與里民日常生活息息相關，因此只要是里民反映的事情，她都會放在心上，能自己處理的就親自處理，需要協調的也會積極協助，希望透過一步一腳印的服務，讓里民感受到里辦公處就在身邊。

從環境維護到協助里民處理各項生活大小事，朱靜琪始終認為，里長不只是地方的服務窗口，更是里民遇到問題時可以信任、依靠的人。她也期盼未來能持續與里民站在一起，守護弓橋里的每一個角落，用女性細膩的一面關懷里民，也用堅定的行動力，讓弓橋里越來越好。

瑞芳 女性 里長

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