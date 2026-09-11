新北社工缺額129人 議員黃淑君促補人力更要顧人身安全

社工低薪、工作壓力大，新北市議員黃淑君今天在議會質詢指出，新北社工人力仍有129人缺額，且家暴防治中心去年離職率高達11%、有21人離職，保護性社工長期面臨高壓與高風險工作環境，要求市府除留才，也應建立社工與警方的協力訪視機制；新北市長侯友宜表示，只要社工評估有風險，警察單位就有陪同訪視的機制，更細緻做法，會持續由社會局、警察局研議精進。

黃淑君表示，社會福利服務中心應進用154人，實際進用98人；脫貧方案家庭服務應進29人，實際進用15人；保護性社工及專業多元人力協力部分應進用227人，實際進用168人。

尤其家暴中心工作風險高、壓力大，去年離職率達11%，共有21人離職，他們執行家暴案件訪視時，經常面臨外來威脅甚至攻擊，雖市府有防狼噴霧、哨子等設備，也有法律協助，但恐不足以保障社工安全，要求市府盤點社工裝備，確認每名社工都能獲得必要的安全設備，同時建立社工與轄區派出所間合作模式，讓有風險訪視案件能即時獲得警方支援。

侯友宜表示，社工執行訪視工作若經評估具有風險，警察單位本來就應該陪同，他也會要求警方配合；家防中心工作具有高度風險與壓力，去年離職率約11%，目前已降至7%、8%左右，市府仍不滿意，尤其第一線特殊性社工更需要給予支持。

黃淑君也說，社工半夜接獲通報、處理緊急案件的情況不少見，目前警消已有危險加給，但社工卻沒有相同保障。人事處長林正壹說，新北市從去年至今已三度正式行文衛福部爭取，相關權責涉及中央主管機關，市府將持續爭取。

黃淑君質詢也提到，日前新北某診所語言治療師涉猥褻案，該案目前涉及40名孩子及40個家庭，孩子未來可能面臨司法程序，也可能因特殊需求需要心理、醫療及司法社工等多方介入，不能只靠單一社工承擔。

侯友宜表示，市府社會局家防中心已採專人專案方式處理，針對40名孩子及家庭提供心理諮詢、心理諮商及身心評估等協助，確保這些孩子能被接住。