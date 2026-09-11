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新北社工缺額129人 議員黃淑君促補人力更要顧人身安全

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃淑君今天總質詢關心社工權益與新北語言治療師事件後續。記者葉德正／攝影
新北市議員黃淑君今天總質詢關心社工權益與新北語言治療師事件後續。記者葉德正／攝影

社工低薪、工作壓力大，新北市議員黃淑君今天在議會質詢指出，新北社工人力仍有129人缺額，且家暴防治中心去年離職率高達11%、有21人離職，保護性社工長期面臨高壓與高風險工作環境，要求市府除留才，也應建立社工與警方的協力訪視機制；新北市長侯友宜表示，只要社工評估有風險，警察單位就有陪同訪視的機制，更細緻做法，會持續由社會局、警察局研議精進。

黃淑君表示，社會福利服務中心應進用154人，實際進用98人；脫貧方案家庭服務應進29人，實際進用15人；保護性社工及專業多元人力協力部分應進用227人，實際進用168人。

尤其家暴中心工作風險高、壓力大，去年離職率達11%，共有21人離職，他們執行家暴案件訪視時，經常面臨外來威脅甚至攻擊，雖市府有防狼噴霧、哨子等設備，也有法律協助，但恐不足以保障社工安全，要求市府盤點社工裝備，確認每名社工都能獲得必要的安全設備，同時建立社工與轄區派出所間合作模式，讓有風險訪視案件能即時獲得警方支援。

侯友宜表示，社工執行訪視工作若經評估具有風險，警察單位本來就應該陪同，他也會要求警方配合；家防中心工作具有高度風險與壓力，去年離職率約11%，目前已降至7%、8%左右，市府仍不滿意，尤其第一線特殊性社工更需要給予支持。

黃淑君也說，社工半夜接獲通報、處理緊急案件的情況不少見，目前警消已有危險加給，但社工卻沒有相同保障。人事處長林正壹說，新北市從去年至今已三度正式行文衛福部爭取，相關權責涉及中央主管機關，市府將持續爭取。

黃淑君質詢也提到，日前新北某診所語言治療師涉猥褻案，該案目前涉及40名孩子及40個家庭，孩子未來可能面臨司法程序，也可能因特殊需求需要心理、醫療及司法社工等多方介入，不能只靠單一社工承擔。

侯友宜表示，市府社會局家防中心已採專人專案方式處理，針對40名孩子及家庭提供心理諮詢、心理諮商及身心評估等協助，確保這些孩子能被接住。

社工 人力 新北

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