1017上凱道反兒虐？ 沈伯洋喊願意參加：但須確認行程

台北市長蔣萬安今赴北市議會備詢時，無黨籍議員徐立信邀請10月17日上凱道反虐童，並希望簽名。蔣萬安表示會再研究、沒有簽名。民進黨北市長參選人沈伯洋今赴松山機場時受訪，他說，任何願意改變此制度的活動都願意參加，但還有段時間會看下行程。

徐立信今在市政總質詢時，邀請蔣萬安在10月17日一起上凱道反虐童，當場也拿出手寫板希望蔣能在上頭簽名給予承諾，不過，蔣萬安表示時間會再研究，因此沒有簽名，也強調議場上本來就不會做這樣的簽名，並重申大家持續努力。

沈伯洋受訪表示，任何只要是跟兒虐有關的事情都非常關心，所以任何能夠改變制度、補強制度等活動都非常願意參加。不過，距離10月17日，還有一陣子，還需要確認下行程。

他強調，北市還有小朋友們沒有心理諮商、正在受害，這個應該要在10月17日以前解決，現在更需要焦慮的是，市政府到底要用什麼樣的方案來保護小孩，不要讓這些事情再度發生。