社宅無障礙設計卡卡 新北市議員陳乃瑜：通用設計不能只顧輪椅族

新北市議會今天總質詢，民進黨新北市議員陳乃瑜指出，新北社宅5%房型採通用及無障礙設計，但她接獲一名重度脊髓性肌肉萎縮症患者陳情，雖住進通用無障礙房型，卻因空間動線問題，移位機無法順利轉彎，也曾因照顧員協助洗澡時抱扶而摔落受傷，市府要求住戶自行提供移位機規格、施工圖說及專業廠商評估資料，太過冷漠。

陳乃瑜表示，這名陳情人已在社宅居住4年，期間忍受許多生活上的不便，既然是通用無障礙房型，就應該真正符合不同身障者的使用需求，而不是住戶入住後才要求自行處理。

城鄉局長黃國峰表示，相關個案區公所、社工師及住都中心都有持續關心，也曾多次到現場協助，住家內部空間，有家具、雜物影響動線，市府會協助評估調整。

陳乃瑜也說，另名視障社宅住戶空間狹小，導盲犬活動時容易絆倒，住戶向住都中心反映後，卻獲回覆「現有的無障礙設計是設計給輪椅者使用的，所以視障者導盲犬不是原生設計的範圍」。

陳乃瑜說，所以視障者不配擁有友善空間？或視障者不配住進我們的社宅裡面？通用設計核心就是讓不同身體條件、不同需求的使用者都能使用，不應只針對輪椅使用者。

侯友宜則回應，通用設計就是要照顧所有人，不論身障者或一般民眾，都不能有差別待遇，新北市的通用社宅他多次實地查看，建築本身之外，確實有要細膩處理的部分，如果家具擺設等問題可以處理，就優先處理，若確實存在空間障礙、難以使用，也會協助評估調整。

陳乃瑜說，市府及住都中心，面對身障住戶個案時「多一點溫柔」，讓通用設計不只是建築規格上的標準，而是真正能讓不同需求的市民安心居住。