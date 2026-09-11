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北農平穩蔬菜！第六波優惠熱銷蔬菜9/11起連鎖超市開賣

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

圖片為北農提供

因應近期天候變化對蔬菜生產與供應帶來的影響，臺北農產運銷公司（北農）持續整合貨源及零售通路，於第五波措施屆期後接續推出第六波平穩蔬菜作業，自9月11日起至9月17日止，為期7日，精選12項家庭常用蔬菜共計70公噸，於雙北地區240家連鎖超市門市供應，以穩定供應及優惠價格，讓市民日常採買有更多實惠選擇。

第六波品項兼顧葉菜、瓜果、根莖與菇類，包含進口蘿美、絲瓜、有機霜降黑蠔菇、有機小松菜、溫室小黃瓜、履歷鮮香菇、水耕履歷綜合綠萵苣、早安地瓜、日本山藥、非基因改造玉米筍，以及嚴選黃肉、紅肉地瓜，平穩售價自32元起。各品項較原售價優惠3元至19元，其中有機霜降黑蠔菇由41元降至32元，折幅約22%。各門市實際到貨品項及數量依現場庫存為準，售完為止。

不便前往門市的民眾，也可選購每箱599元、含運宅配的「北農有機平穩蔬菜箱」，每箱共10種有機蔬菜，包括4種葉菜、5種根莖或瓜果及1種菇類，將安心、健康的當季食材直接配送到家。

此外，北農嚴選實體門市及電商平台同步供應多款冷凍蔬菜，提供家庭備餐更多便利。北農表示，後續將密切觀察天候、產區供應及消費需求，彈性調度貨源，並運用超市、宅配、實體門市與電商等多元通路維持供應量能，在照顧農民收益的同時，兼顧市場秩序與市民採買需求。

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北農 蔬菜 絲瓜

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