北捷「2026假日親子電影院」 9/12、19接續登場

照片取自臺北大眾捷運股份有限公司

今年適逢親子友善彩繪列車10週年，臺北捷運規劃兩場「假日親子電影院」，9月12日於大湖公園、9月19日於捷運大安森林公園站陽光大廳登場，邀請大家來看表演、聽故事、看電影、玩遊戲，享受歡樂親子時光。

9月12日大湖公園場10時起暖身登場，臺北市立圖書館「城市書森」行動書車進駐，大小朋友在公園綠意中享受親子共讀。

14時起活動展開，包括「親子友善彩繪列車10週年」特展、「臺北客家義民嘉年華」闖關遊戲及「不倒翁義民爺」手作體驗；從回顧彩繪列車10年足跡、拍照留念，到透過闖關及DIY認識客家文化，讓孩子在遊戲中學習。

接著15時由哈哈糖客語故事屋、麻吉貓同樂會、捷米見面會接續演出，並由YOYO家族雲朵姐姐、鳳梨哥哥帶來活力唱跳；最後壓軸放映《鞋貓劍客2》，跟著英勇又帥氣的鞋貓劍客出發尋找許願星，踏上冒險旅程。

9月19日活動移師捷運大安森林公園站陽光大廳，15時由魔術師林坤毅帶來精彩魔術開場表演，大小朋友一起張大眼睛，猜猜看魔術師究竟藏了什麼秘密！

緊接著麻吉貓同樂會及捷米見面會，大小朋友可以近距離與麻吉貓、捷米互動、合影；哈哈糖客語故事屋帶來生動有趣的客語故事，引導小朋友認識客語。

大家期待的《哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》登場，大雄與哆啦A夢接受神祕少女的請託，一起進入中古歐洲的畫中世界，展開奇幻冒險，揭開隱藏其中的寶石之謎。

舞臺表演期間穿插有獎問答，大小朋友有機會把精美好禮帶回家；國小以下孩童可至現場服務處領取限量可愛貼紙；捷運會員參加活動有機會獲得限量精美立體掛圖，每位會員每場次限領1份。

「台北捷運Go」App會員於9月12日、9月19日活動當日，持已綁定票卡搭捷運，出示大湖公園站或大安森林公園站的出站紀錄，於現場購買捷運商品，不限金額消費，即贈送捷運點20點。每位會員每場次限領1次，每場次限量50份，贈完即止。

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