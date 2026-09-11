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影／徐立信當面邀1017上凱道反虐童 蔣萬安態度曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員徐立信今天邀請市長蔣萬安10月17日一起上凱道反虐童、簽名承諾。記者林佳彣／攝影
北市議員徐立信今天邀請市長蔣萬安10月17日一起上凱道反虐童、簽名承諾。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安7月號召民眾上凱道反毒油，但今天無黨籍議員徐立信邀請他10月17日一起上凱道反虐童、簽名承諾，蔣萬安稱時間會在研究，也沒有簽名，他稱因為議場上本來就不會做此動作。

徐立信揭發夏莉絲幼兒園兒虐案，今天下午質詢聚焦兒虐問題。他說，外界質疑蔣萬安問A答B，因此他用個人質詢時間，希望蔣好好回答，現場也播出昨天訪問沈伯洋的影片，讓雙方隔空辯論市政題；3題目包含事後懲罰之外，還有什麼可以做？如何有效預防兒虐再次發生？對台北市長的建議與施政態度？

蔣萬安回應，每次發生不當對待事件，非常心痛、不捨，同時就每個案件深刻檢討、改進，不要再有悲劇發生。市府就該案召開非常多次檢討會議，也提出後續各項制度面精進方案，包括未來對北市托嬰中心或幼兒園進行相關監視器畫面的抽測、相關稽查等。

蔣萬安答詢，制度面各項精進方案有一項很重要，未來會針對園所，進行高風險園所的評估及分級管理制度，也會將園所相關資訊公開透明，讓所有市民一目瞭然等。

徐立信直言，他回應家長的訴求，10月17日要上凱道反虐童，也會邀請兩位市長參選人。他拿出一塊寫有「拒絕虐童、守護孩子，1017一起上凱道」的板子，並詢問蔣是否能承諾參加、在上面簽名。

蔣萬安強調，「我們都有共同希望能夠避免再次發生不幸事情，會一起努力，這個時間會再研究」，不分市府議會、中央地方，大家共同把社安網做得更好。徐立信追問，所以拒絕參加？蔣澄清，「沒有，我們有共同目標，時間要再研究、討論。」

徐立信再問，如果時間不行，會派代表副市長去參加？蔣萬安表示，團隊再研究一下，但是對於維護兒少、持續在制度面精進的腳步不會停下，不會因為發生任何事情，就不做任何制度上的精進，不斷努力，會把社安網織得更密、做得更好，避免任何不幸事情再發生。

至於可以支持「拒絕虐童、守護孩子」？蔣萬安說，他支持。徐立信退一步，希望蔣在板子上方「拒絕虐童、守護孩子」簽名，但是下方上凱道部分不用簽名；蔣萬安回應，在議場上，本來就不會做這樣的簽名，並重申大家持續努力。

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