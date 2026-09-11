釀民宅坍塌 北市民權東路工地主任：本周二才監測都正常

北市基泰大直鄰損案過後，市府要求工地上傳監測數據到雲端，也透過專業公會每月現地檢查。但昨天中山區民權東路二段工地鄰損案發生後，監測數據是否發揮作用受矚；工地主任廖先生說，都有監測，一直到9月8日都正常，技師不諱言，「今天數值正常，難保隔天不會發生突發狀況。」

台北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿表示，昨天建管處來電，公會立刻指派常務理事楊金龍至現場。勘查結果是目前連續壁施工中，依鑽探報告簡化圖表顯示該基地含砂質土層；鄰房1樓為辦公室使用，現場塌陷面積約3米乘6米、深度約1.5米到2米；道路最大沈陷已達2.2公分超過警戒，經低強度混凝土灌漿回填，鄰房結構目前無立即危險。

他談及鄰房下陷原因，該工地連續壁施作不是那麼嚴謹跟完善，保護措施的導溝深度不足，造成鄰房地下土壤被淘空，另與近基隆河的中山區土質軟弱、近期下雨使地下水位升高有關。

徐茂卿認為，建管處設立監測數據的制度，預警、把關的用意良善；透過四大公會派技師到場，監督廠商是否依照向建管處報備的施工計畫書去施工、確保監測數據是否超過警戒行動值。

不過，事發工地現場設有「監測數據告示牌」，經掃瞄QR code，可見最新一份報告為8月4日，內文提及傾斜量較為明顯，必要時建議加裝建物沉陷加強監測，以及沉陷量已接近警戒值，建議即時執行相關防範措施以防止地面沉陷惡化。

工地主任廖先生說，當時施工挖掘可能比較靠近防火巷，地坪有破壞而鬆動，人經過情況下，它會有變化，傾斜是在安全值。

「監測都有監測」，廖先生直言，現在台北市要求很嚴格，公會每個月都會派人來巡查，看沉陷、傾斜等監測報告，最後一次9月8日都是正常，昨天下陷後去測，就有產生變化。

徐茂卿說，最根本是每個工程的起造人、承造人、監造人應該負責，全盤掌握工程進度和狀況，若數值異常，可以即時作為，避免災害發生。也舉例「今天數值正常，技師確認沒問題，難保隔天不會發生地震等突發狀況。」

工程預定明年8月31日完工，目前被建管處勒令停工。廖先生表示，一定會影響進度，現在要快去找專業的結構、土木技師鑑定，昨天事發後，有沒有破壞結構、鄰房傾斜有無達到賠償標準等作為。

北市中山區民權東路二段一處工地施工不慎，造成隔壁民宅局部下陷受損。記者林佳彣／攝影