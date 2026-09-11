育兒減工時不減薪 蔣萬安：2027年擴大辦理

台北市長蔣萬安今天表示，參考韓國經驗的「育兒期間減少工時不減薪」今年試辦，響應規模遠超過預期，2027年一定擴大辦理。

他說，中央政府已宣布要擴大到全國實施，台北市政府願彙整、反映這期間經驗、父母心聲給中央與其他縣市，擴及照顧更多育兒家庭。

北市府3月起推動育兒減工時不減薪，480家企業參與、900餘人受惠；蔣萬安上午拜會台北市進出口商業同業公會，了解企業及員工感受與需求。

蔣萬安會中提問，家中小朋友如果在不同托育機構，接送是否需要更大彈性、申請作業是否需再簡化及如果這項政策需求大，公司內部工作分擔如何安排。

1名任職10年的員工表示，他受惠政策而能提早回家，準時到黃昏市場買菜回家做菜，讓家人好好用餐；1名主管說，孩子已上國民小學，她可好好接孩子回家，彼此有更多時間交流，理解孩子在校學習、與同學互動情況。

有3個孩子的年輕媽媽分享，公會配合執行減工時不減薪，也提供很多彈性措施，像專案由不同人負責等，且由於是前一個月提出晚上班或早下班需求，主管可調整、安排任務。

公會秘書長黃文榮說，公會也推動懷孕不扣薪假、生育補助與育兒津貼等；1名公會幹部說，政策實施後員工工作效率提高，是善的循環。