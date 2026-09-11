5米鹿魔夜襲六福村！墓碑鎮10周年登場 變裝鬼怪優惠599元

六福村萬聖節「墓碑鎮」今迎來10周年，9月12日起推出「墓碑鎮十周年：決戰時刻」，5米高巨型「鹿魔」夜間現身街頭，遊客以鬼怪、搞怪造型變裝達全身70%，現場購票每人599元；今年另加入「SNOOPY萬聖祭」，一次滿足驚嚇與可愛兩種玩法。

六福村表示，「墓碑鎮」活動將一路舉行至11月22日，美國大西部主題區將化身1881年遭詛咒封印的小鎮。今年適逢10周年，白天推出遊行「墓碑鎮的異界狂想曲」，由鬼娃芮妮與吉祥物哈比、哈妮帶領遊客進入異界派對，每日下午2時登場。

夜間則由高達5米的「鹿魔」成為主角，大型戲偶設有可動關節及骨感造型，將以詭異步伐穿梭街道。夜間遊行「墓碑鎮：鹿魔覺醒」9月12日至20日於周六、周日及國定假日晚間7時演出，9月21日起至11月22日則增加周五場次。

不想被鬼嚇，也能走療癒路線。今年園區加碼「SNOOPY萬聖祭」，設置萬聖南瓜園、超過2米高的「閱讀SNOOPY」及粉色SNOOPY巴士等拍照場景，並推出杯墊、針織提袋、吸管玻璃水壺、頸枕及餐具組等限定商品。

餐飲部分則有沉浸式「惡靈餐廳」，推出骷髏王盛宴、亡靈屍骨戰斧牛排、膽顫魂飛套餐，鬼娃芮妮也將在「芮妮的無限詛咒」餐廳秀現身，讓用餐成為劇情的一部分。

親子遊客則可參加「不給糖就搗蛋」，即日起至9月20日周末，以及9月25日至11月22日每周五及假日下午3時30分，由哈比帶隊前往園區商店索取糖果。

六福村今年也首度與芬達合作，推出驚嚇莓果口味，並安排「驚聲尖叫」鬼臉殺手NPC與遊客互動。優惠方面，除全身70%萬聖變裝可享599元門票，下午1時後入園另有699元午後票，優惠至11月22日。

餐飲部分則有沉浸式「惡靈餐廳」，推出骷髏王盛宴、亡靈屍骨戰斧牛排、膽顫魂飛套餐。圖／六福村提供

六福村萬聖節「墓碑鎮」今迎來10周年，9月12日起推出「墓碑鎮十周年：決戰時刻」，5米高巨型「鹿魔」夜間現身街頭。圖／六福村提供