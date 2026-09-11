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影/「減時不減薪」上路半年 蔣萬安走訪企業聽建議盼優化
台北市長蔣萬安今天上午在勞動局長王秋冬陪同下，前往台北市進出口商業同業公會，視察公會響應市府育兒期間「減少工時不減薪」政策的情形。公會秘書長黃文榮也安排「共同打造友善育兒宜居城市」座談，讓蔣萬安與員工交流政策實施後的實際感受。
蔣萬安致詞時感謝公會響應市府政策表示，許多育兒家庭都曾反映接送孩子的困境，尤其下午3、4點若臨時遇到會議，往往讓家長相當緊張。他說，讓員工提早1小時下班，不僅能更從容接送孩子，也可避開下班尖峰、提早返家處理家務，甚至有爸爸表示，還能多出時間幫忙煮晚餐。
蔣萬安指出，員工實際回饋顯示，提早下班1小時所帶來的效益不只1小時，除了減少交通壅塞，也增加親子相處及處理家務的時間，讓生活更自在充裕。
蔣萬安會前受訪表示，台灣人口已連續32個月負成長，8月出生人數甚至不到1萬人，台北市因此持續思考如何給予育兒家庭更大支持，並提出「減時不減薪」政策。政策推動至今正好半年，市府也特別走訪響應企業，了解實施情形並聆聽建議，持續優化政策內容。
蔣萬安表示，市府願意將政策推動經驗持續分享給其他縣市，若中央也願意跟進，市府將彙整這段期間的實施意見，與中央交換經驗。
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