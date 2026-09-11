快訊

亞運棒球／台韓戰可能掛帥先發 王彥程：期待金牌戰見

陳水扁向陳幸妤道歉！認「誤判趙建銘」親刪2300萬還款條款：爸爸錯看他了

立陶宛超市驚見「台灣芒果水餃」 一票網友崩潰：懂義大利人的感覺了

聽新聞
0:00 / 0:00

影/「減時不減薪」上路半年 蔣萬安走訪企業聽建議盼優化

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）在勞動局長王秋冬（左）陪同，上午前往台北市進出口商業同業公會，視察響應北巿府育兒期間「減少工時不減薪」的政策。台北市進出口商業同業公會秘書長黃文榮（右）也安排蔣巿長與員工座談。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）在勞動局長王秋冬（左）陪同，上午前往台北市進出口商業同業公會，視察響應北巿府育兒期間「減少工時不減薪」的政策。台北市進出口商業同業公會秘書長黃文榮（右）也安排蔣巿長與員工座談。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安今天上午在勞動局長王秋冬陪同下，前往台北市進出口商業同業公會，視察公會響應市府育兒期間「減少工時不減薪」政策的情形。公會秘書長黃文榮也安排「共同打造友善育兒宜居城市」座談，讓蔣萬安與員工交流政策實施後的實際感受。

蔣萬安致詞時感謝公會響應市府政策表示，許多育兒家庭都曾反映接送孩子的困境，尤其下午3、4點若臨時遇到會議，往往讓家長相當緊張。他說，讓員工提早1小時下班，不僅能更從容接送孩子，也可避開下班尖峰、提早返家處理家務，甚至有爸爸表示，還能多出時間幫忙煮晚餐。

蔣萬安指出，員工實際回饋顯示，提早下班1小時所帶來的效益不只1小時，除了減少交通壅塞，也增加親子相處及處理家務的時間，讓生活更自在充裕。

蔣萬安會前受訪表示，台灣人口已連續32個月負成長，8月出生人數甚至不到1萬人，台北市因此持續思考如何給予育兒家庭更大支持，並提出「減時不減薪」政策。政策推動至今正好半年，市府也特別走訪響應企業，了解實施情形並聆聽建議，持續優化政策內容。

蔣萬安表示，市府願意將政策推動經驗持續分享給其他縣市，若中央也願意跟進，市府將彙整這段期間的實施意見，與中央交換經驗。

台北市長蔣萬安上午視察企業響應北巿府育兒政策。蔣萬安表示，提早下班1小時除了減少交通壅塞，也增加親子相處及處理家務的時間，讓生活更自在充裕。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午視察企業響應北巿府育兒政策。蔣萬安表示，提早下班1小時除了減少交通壅塞，也增加親子相處及處理家務的時間，讓生活更自在充裕。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安（左）上午前往台北市進出口商業同業公會，視察響應北巿府育兒期間「減少工時不減薪」的政策。會場員工分享小孩的畫作。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（左）上午前往台北市進出口商業同業公會，視察響應北巿府育兒期間「減少工時不減薪」的政策。會場員工分享小孩的畫作。記者黃義書／攝影

蔣萬安 工時 秘書長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市民權東路工地損鄰 蔣萬安：已勒令停工、協助受災戶求償

沈伯洋「市長你給我聽好了」1天湧上萬心聲 蔣萬安：現有1999市民熱線

北市議員提生生喝鮮奶加碼 蔣萬安：擬規劃明年每週增至2瓶

民團發起「學校午餐升級承諾行動」 已有11位候選人響應簽署

相關新聞

大巨蛋球場鼠亂風波 衍生藍綠選戰議題

台北大巨蛋前天比賽出現老鼠，鼠患之亂又升級為首都選戰議題，市長蔣萬安昨說，已經要求遠雄全面清消，有任何違失依法裁處。遠雄巨蛋公司回應，已立即啟動全面巡檢、清消及病媒防治，同步加強觀眾垃圾分類與回收宣導，全力確保後續國內外賽事順利。

5米鹿魔夜襲六福村！墓碑鎮10周年登場 變裝鬼怪優惠599元

六福村萬聖節「墓碑鎮」今迎來10周年，9月12日起推出「墓碑鎮十周年：決戰時刻」，5米高巨型「鹿魔」夜間現身街頭，遊客以鬼怪、搞怪造型變裝達全身70%，現場購票每人599元；今年另加入「SNOOPY萬聖祭」，一次滿足驚嚇與可愛兩種玩法。

影/「減時不減薪」上路半年 蔣萬安走訪企業聽建議盼優化

台北市長蔣萬安今天上午在勞動局長王秋冬陪同下，前往台北市進出口商業同業公會，視察公會響應市府育兒期間「減少工時不減薪」政策的情形。公會秘書長黃文榮也安排「共同打造友善育兒宜居城市」座談，讓蔣萬安與員工交流政策實施後的實際感受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。